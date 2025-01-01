Nouvelles règles de collecte sélective pour le centre-ville de Joliette

À compter du 1er janvier 2026, les commerçants et les résidents du centre-ville de Joliette suivre de nouvelles directives en ce qui concernent les matières recyclables. En effet, seules celles déposées dans un bac bleu autorisé (contenant de 240 ou 360 litres) seront acceptées lors des collectes.

« La Ville de Joliette, avec l’appui de la MRC, s’engage à faciliter l’adaptation des citoyens et commerçants au nouveau système de collecte sélective imposé par ÉEQ, afin d’assurer une transition harmonieuse, équitable et conforme aux nouvelles exigences provinciales », affirme le maire de Joliette et préfet de la MRC de Joliette, Pierre-Luc Bellerose.

Conscientes des réalités propres au centre-ville, la MRC de Joliette et la Ville de Joliette collaborent étroitement avec l'organisme mandaté par le gouvernement du Québec, Éco Entreprises Québec (ÉEQ), afin de mettre en place des solutions adaptées pour optimiser la gestion des matières résiduelles.

Se procurer un contenant admissible

Les citoyens qui ne disposent pas encore d’un bac roulant bleu conforme peuvent dès maintenant en faire la demande en ligne. Il suffit de se rendre sur l’Espace citoyen CIVIS, sous l’onglet « Demandes en ligne », puis de remplir le formulaire prévu à cet effet. Une fois la demande soumise, l’équipe municipale sera immédiatement avisée afin d’en assurer le suivi rapidement. Veuillez toutefois noter que les délais de livraison peuvent varier.