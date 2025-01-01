Nous joindre
La FSNL tient sa deuxième édition de son événement Lumière

durée 14h00
12 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL) tient sa deuxième édition de son événement Lumière : un projet rassembleur pour la communauté. Du 5 novembre au 19 décembre, la FSNL est à la recherche d’âmes généreuses qui feront l'achat de lumières en échange de dons afin d’illuminer un sapin à l’avant du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL) le 4 décembre prochain.

 L’entreprise Bruneau électrique, la Ville de Saint-Charles-Borromée ainsi que la Librairie Martin ont déjà répondu présents, comme ils sont tous les trois partenaires Étoile de l’événement. 

Besoin de lumières!

La FSNL invite la population à donner généreusement pour cet événement. Chaque lumière se vend au coût de 5 $, mais il n’y a pas de limite, chacun peut donner autant de lumières qu’il le souhaite. C’est grâce à l’effet de communauté qu’il sera possible d’illuminer ce grand et impressionnant sapin. Le montant amassé permettra de revitaliser le secteur des soins palliatifs au CHDL (5B).

« Nous l’avons vu l’an dernier lors de la première édition, Lumière est vraiment un événement rassembleur. Il a tellement été beau de voir la population soutenir la fondation de cette façon, nous avons hâte de revivre ces beaux moments », affirme Maude Malo, directrice générale de la fondation. « Cette année, nous souhaitons vraiment reproduire ce mouvement de générosité et l’effet rassembleur que cet événement a créé », complète Stéphanie Morin, coprésidente de la fondation.

Plusieurs activités pour les mois de novembre et décembre

En plus des dons qui peuvent être faits, plusieurs événements sporadiques auront lieu afin de mettre en lumière la fondation. Parmi ceux-ci, il est possible de compter :

-  13 novembre : Tables de vente de lumières au CHDL;

-  14 novembre : Porte ouverte de la fondation et présence de l’entreprise Will n you sur

place;

-  17 novembre at 19 décembre : Dons aux caisses de la cafétéria du CHDL;

-  26 novembre : Serveur d’un soir au restaurant le C.A. Resto Traiteur;

-  29 novembre : Présence au Défilé du père Noël (Marché de Noël de Joliette);

-  29 novembre : Souper-spectacle de Mythes et Légendes au Sim’s Irish Pub.

La Grande Illumination

Ce sera le 4 décembre qu’il sera possible de voir concrètement la mobilisation et la détermination d’une communauté en entier. En effet, dès 16 h 30, les donateurs, partenaires et Lanaudois et Lanaudoises seront invités à voir La Grande Illumination. Devant leurs yeux, les personnes présentes verront s’illuminer cette grande structure devant le CHDL.

Pendant la soirée, un mini village du père Noël sera installé afin de faire vivre une belle soirée magique aux participants. Plusieurs kiosques seront sur place afin de servir café, thé, chocolat chaud et plusieurs autres serviront des trucs à grignoter, autant salés que sucrés. Mascottes pour les enfants et chorale pour mettre une ambiance des Fêtes seront au rendez-vous. Et qui sait... peut-être que le père Noël se joindra à l’événement!

À la suite de La Grande Illumination, il sera toujours possible d’acheter des lumières afin de faire grandir cet événement!

Pour plus de détails, les personnes intéressées peuvent parcourir le www.votrefondation.org/lumiere ou d'aller sur https://jedonneenligne.org/votrefondation/LUM2025/ pour faire un don.

