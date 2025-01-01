Hydro-Joliette se défend de soutenir les citoyens vulnérables

La Ville de Joliette, par l'entremise d'Hydro-Joliette, a rapidement réagit concernant la couverture médiatique sur leurs pratiques et les inquiétudes des organismes de la région concernant les personnes en situation de vulnérabilité.

Un peu plus tôt, ce matin, le Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière, annonçait qu'avec un regroupement d'une quinzaine d'organismes de la région, ils avaient envoyé une lettre pour demander à Hydro-Joliette une rencontre afin de partager leurs inquiétudes sur la gestion des ententes de paiement et des interruptions de service.

Une approche encadrée et humaine

On assure qu'Hydro-Joliette, service public supervisé par la Régie de l’énergie, tout comme Hydro-Québec, applique des politiques conçues pour assurer l’équité entre tous les abonnés tout en maintenant un service essentiel pour la population joliettaine.

Avant toute interruption de service, plusieurs mesures de communication et de soutien sont systématiquement mises en œuvre par Hydro-Joliette :

Envoi de trois avis de rappel (même procédure qu’Hydro-Québec);

Suivis par téléphone ou courriel (±500 communications mensuelles), service plus personnalisé qu’Hydro-Québec;

Possibilité d’ententes de paiement adaptées à la situation de chaque client, lorsque celles-ci sont respectées : service plus personnalisé qu’Hydro-Québec visant la clientèle résidentielle.

De plus, un moratoire hivernal est appliqué entre le 1er décembre et le 31 mars, empêchant tout débranchement durant cette période. Ces mesures visent à concilier compassion et responsabilité dans la gestion d’un service public essentiel.

Ouverture au dialogue

Le 15 octobre dernier, la Ville de Joliette a transmis une réponse officielle au Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL), dans laquelle elle précisait ses pratiques et offrait la possibilité d’une rencontre pour échanger davantage sur les préoccupations soulevées. Contrairement aux allégations, jusqu’à ce jour, aucune demande de rencontre n’a été reçue, mais la Ville demeure entièrement disposée à poursuivre le dialogue avec les organismes communautaires et les citoyennes et citoyens concernés.

« À Joliette, nous croyons à une gestion humaine de nos services publics. Hydro-Joliette s’efforce chaque jour de conjuguer équité, transparence et sensibilité face aux réalités vécues par les familles de notre communauté. Nous sommes toujours ouverts à la discussion et à l’amélioration continue », mentionne Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.