Des organismes lanaudois interpellent Hydro-Joliette

Le premier octobre dernier, un regroupement d’une quinzaine d’organismes communautaires de Lanaudière a transmis une lettre à Hydro-Joliette avec une demande de rencontre afin de leur partager différentes inquiétudes en lien avec leurs pratiques.

Dans leur missive, adressée à Marie-Claude Gagnon, Directrice d’Hydro-Joliette, les groupes demandent des mesures concrètes pour protéger les personnes en situation de vulnérabilités qui reçoivent les services d’Hydro-Joliette.

Les témoignages reçus par des membres de certains de ces organismes démontrent que les ententes de paiements conclue avec Hydro-Joliette sont souvent irréalistes. La hausse du coût de la vie, combinée à la stagnation des revenus pour une majorité de citoyen.nes, pousse plusieurs ménages dans une précarité grandissante. Les organismes signataires demandent à Hydro-Joliette d’adapter ses façons de faire afin de protéger la santé et la dignité des usager.ères. « Personne ne devrait avoir à choisir entre manger, se loger ou chauffer son logement. Les institutions comme Hydro-Joliette doivent s’assurer de respecter la dignité et les droits humains en mettant en place des mesures adéquates qui ne mettent pas en danger les personnes les moins fortunées. », souligne Joëlle Vinet, d’ Action dignité Lanaudière, organisme signataire de la lettre.

« Les crises en court ne s'arrêtent pas aux frontières de Joliette. Les citoyennes et citoyens de la municipalité sont directement impactés par la hausse des loyers, la hausse générale du coût de la vie et par les aléas climatiques. Hydro-Joliette propose des ententes de paiement inadéquates par rapport aux capacités de paiement de nombre de Joliettain.e.s. On a un fournisseur électrique local, peut-il au moins être adapté à la réalité de la population locale? », ajoute Benjamin Robert d’Action logement Lanaudière.

«Nous ne demandons pas à Hydro Joliette de faire des ententes qui annuleraient des dettes comme le fait Hydro-Québec. Nous sommes conscients qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. De la même façon, nous voulons qu'Hydro-Joliette reconnaisse que la réalité financière des citoyen.es de Joliette n'est pas la même pour tous et que, s'ils ont à payer le même prix pour leur électricité, qu'ils aient droit à des accommodements plus branchés à leur réalité. C'est pourquoi nous demandons simplement plus de souplesse dans les ententes de paiements et plus particulièrement dans les cas de rebranchement.», mentionne Anne Plamondon de l’ACEF de Lanaudière, un des organismes signataire de la lettre.

Dans cette lettre envoyée à Hydro-Joliette, les organismes signataires demandent également la mise en place d’un “rebranchement humanitaire” qui tient compte des températures extrêmes, aussi bien en hiver qu’en été, pour éviter des situations mettant en danger la santé et la sécurité des personnes, comme ceux et celles qui ont besoin d’appareils requis pour leurs santés. C’est une mesure qui est déjà mise en place par leur homologue Hydro-Québec qui le fait lors de canicule ou de grands froids précoces.

«Il y a une période prévue par la loi durant la saison froide où Hydro-Joliette ne peut pas de couper le courant. C’est bien, mais leurs pratiques sont plus sévères que celles d’Hydro-Québec. C’est injuste et cela contribue à mettre des gens de notre communauté dans une impasse. La crise climatique et les températures extrêmes augmentent. Dans ces conditions, pouvoir être rebranché rapidement devient un enjeu de santé publique et on demande que cela soit pris au sérieux! », ajoute Joëlle Vinet, d’ Action dignité Lanaudière.

«L’être humain a besoin de chaleur, de nourriture saine, d’éclairage sécuritaire et d’eau potable pour se maintenir en vie. À Joliette, une personne qui est coupée pour non-paiement de factures pourrait ne pas être rebranchée pendant plusieurs semaines parce qu'ils doivent payer la totalité de la dette avant d'être rebranché et qu'aucune entente n'est possible . Cela est inacceptable! De plus, il y a une obligation de prélèvements automatiques pour les client.es souhaitant se prévaloir du mode de versements égaux. Quand tu peines à finir chaque mois avec ton budget, cette obligation ajoute seulement une difficulté de plus. Ce qui est inutile. », mentionne Jessica Lambert du Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière.

Parmi les signataires figurent plusieurs organismes d’action communautaire autonome ainsi que des syndicats. Tous s’unissent pour demander à Hydro-Joliette d’adopter des politiques plus humaines et adaptées aux différentes réalités. Des démarches sont aussi en court auprès du député de Joliette, M. François Saint-Louis ainsi que la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette.

Pour l’instant, la ville de Joliette à répondu poliment, mais n’a pas accepté de rencontrer les organismes pour discuter des revendications avec les signataires malgré la demande faites dans la lettre le premier octobre dernier.

Les demandes formulées à Hydro-Joliette le 1 octobre 2025 :

Possibilité d’ententes de paiements plus réalistes après une coupure, afin que les personnes concernées puissent rétablir leur service rapidement et éviter qu’elles aient à choisir entre se nourrir, payer leur loyer ou honorer leur facture d’électricité.

afin que les personnes concernées puissent rétablir leur service rapidement et éviter qu’elles aient à choisir entre se nourrir, payer leur loyer ou honorer leur facture d’électricité. Retrait de l’obligation de prélèvements automatiques pour les clients souhaitant se prévaloir du mode de versements égaux. Les usager.ères qui peine à finir chaque mois avec leur budget on besoin d’une flexibilité dans les modalités de paiement. Cette obligation ajoute pour certaines personnes une difficulté inutile.

pour les clients souhaitant se prévaloir du mode de versements égaux. Les usager.ères qui peine à finir chaque mois avec leur budget on besoin d’une flexibilité dans les modalités de paiement. Cette obligation ajoute pour certaines personnes une difficulté inutile. Mise en place d’un “rebranchement humanitaire” qui tient compte des températures extrêmes, aussi bien en hiver qu’en été, pour éviter des situations mettant en danger la santé et la sécurité des personnes, comme ceux et celles qui ont besoin d’appareils requis pour leurs santés. C’est une mesure qui est déjà mise en place par leur homologue, Hydro-Québec le fait lors de canicule ou de grands froids précoces.

D’autres municipalités au Québec fonctionnent comme cela : Alma, Amos, Baie-Comeau, Coaticook, Magog, Saguenay, Sherbrooke et Westmount. Leur existence est le vestige de l’électrification des transports à la fin du XIXe siècle au Québec.