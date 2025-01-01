Nous joindre
Saint-Félix-de-Valois

Changement pour l’inscription aux paniers de Noël des Chevaliers de Colomb

durée 13h00
30 octobre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les personnes qui désiraient faire une demande de panier de Noël aux Chevaliers de Colomb de Saint-Félix-de-Valois dans le cadre de la Guignolée 2025 devront suivre une nouvelle méthode d'inscription. 

En effet, les informations diffusées dans le calendrier municipal 2025 ne sont plus valides. Les gens devront se présenter en personne le samedi 29 novembre entre 8h et midi dans le local des Chevaliers dans le sous-sol du Centre Yvon-Sarrazin situé au 4680, rue Principale à Saint-Félix-de-Valois.

Les demandeurs doivent avoir en main les pièces justificatives telles que leur carnet de réclamation d’aide de dernier recours et/ou leur rapport d’impôt pour l’année 2024.

Pour toute question concernant les paniers de Noël, vous pouvez communiquer avec Marcel Boucher, Grand Chevalier, au 450-889-2879.

Les bons alimentaires des paniers de Noël seront distribués le 20 décembre de 8 h et midi au même endroit que les inscriptions, soit au local du regroupement. 

Guignolée

La Guignolée organisée par le Conseil 4220 des Chevaliers de Colomb aura lieu le dimanche 7 décembre de 9 h à 15 h. Vous pouvez également déposer vos dons en argent tout le mois de novembre et jusqu’à la Guignolée dans plusieurs commerces de la municipalité ainsi qu’à la mairie.

