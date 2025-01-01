Nous joindre
Lot garanti de 1 000 000 $ du Lotto 6/49

Deux détenteurs de billets gagnants achetés dans Lanaudière recherchés

durée 11h00
28 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Deux personnes ayant acheté des billets de loterie dans Lanaudière sont actuellement recherchées, car elles ont remporté de grands lots. Une personne a gagné le gros lot de 1 000 000 $ de la loterie Spécial de l'été et l'autre un prix de 25 000$ par semaine à vie grâce au tirage la Grande Vie. 

Le premier gagnant aurait acheté son billet dans un commerce de la MRC de Matawinie. Il s'agit du tirage du 20 juin dernier et la sélection gagnante est le 968193. La personne a jusqu'au 20 juin 2026 pour réclamer son lot. 

Tandis que le gagnant des 25 000 $ par semaine à vie s'est procuré son billet dans la MRC D'Autray pour le tirage du 28 novembre 2024 avec la sélection 02 09 29 36 38. Il ne reste qu'un mois pour réclamer le lot.

Rappelons, que les gagnants à la loterie ont 365 jours suivant la date du tirage pour réclamer leur prix. 

De plus,  Loto-Québec informe les acheteurs de produits de loterie de tout lot de 100 000 $ ou plus qui est toujours à réclamer quelques semaines après le tirage.

Si les personnes ne se manifestent pas avant la date limite,  les lots seront redistribués aux joueurs sous la forme de lots bonis et tirages spéciaux. 

Il est possible de voir la liste des lots de 100 000$ ou plus à réclamer dans les informations pratiques de la section Loteries du site de Loto-Québec.

La population est invitée à vérifier ses billets de loterie.  Les personnes qui détiennent les billets gagnants sont priées de communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec, au 1 866 611-5686.

 

 

