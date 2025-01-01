Une plantation vitrine pour Saint-Lin-Laurentides

Les 15 et 16 octobre derniers, avait lieu une plantation fort diversifiée dans une parcelle longeant la piste cyclable, et aux abords d’une station d’essence au cœur de Saint-Lin-Laurentides. La Ville accueillait l’équipe d’Arbre-Évolution pour une 4e année de suite.

Le projet s’inscrit au sein du programme de Reboisement socialTM financés par plusieurs partenaires privés.

Une nouvelle pratique

« La zone, anciennement un vaste étendu gazonné, a été choisie comme une vitrine pour le type d’aménagement qu’on souhaite voir de plus en plus à Saint-Lin-Laurentides, » mentionne Mélanie Rivest, inspectrice en environnement à la Ville. La parcelle sera entretenue avec la tonte différenciée. C’est à dire que l’herbe ne sera pas tondue entre les arbres et arbustes et seulement en bordure, afin de bonifier la niche écologique des insectes, augmenter l’humidité dans le sol et limiter les dommages potentiels liés à la tonte. Selon la croissance des herbes, l’intérieure de la parcelle sera débroussaillée une ou deux fois par année.

Un projet qui rallie et attire la curiosité

Chantal Smedbol, coordonnatrice des projets spéciaux et Mélanie Rivest, instigatrices du projet, avaient envie de créer une occasion au sein de l’équipe municipale en emmenant les employés de bureau sur le terrain. C’est ainsi qu’une trentaine d’employés ont répondu à l’appel et se sont mobilisés pour l’occasion. Cette plantation est le geste d’une transition : quitter l’habitude pour laisser pousser ce que l’on espère. On y compte 200 arbres et 400 arbustes, dont 50 comestibles bordant le site pour une cueilleTe facile — à vélo, à pied ou lors d’un arrêt à la station-service. Là où, il y a deux semaines à peine, s’étendait une simple pelouse, s’élève maintenant un coin aménagé à l’intersection, surmonté d’une structure inspirée du colibri, du papillon et de l’hippocampe, œuvre d’un artiste de la communauté. « Un beau dialogue s’installe entre l’art et la nature à qui on permet de reprendre ses droits, ainsi qu’entre les cyclistes et les automobilistes grâce à un espace intermédiaire verdoyant et devant lequel il est dur de rester insensible, » suggère Marianne Lavoie, chargée de projet pour Arbre-Évolution Coop.

Un apport financier bénéfique

Ce projet a été en partie financé par trois partenaires d’Arbre-Évolution, soit le Fonds immobilier FTQ, l’entreprise de création de jeux vidéo Illogika et la Fondation LOJIQ. « Nous sommes très heureux de revenir en force cette année et de continuer de créer de belles retombées dans les communautés avec Arbre-Évolution », explique David Caryer, directeur général de la Fondation LOJIQ.

Une replantation de 224 arbres a également été organisée afin de regarnir un secteur du parc récréotouristique, particulièrement en bordure du cours d’eau et d’un plan d’eau. Toutes ces activités s’ajoutent à la distribution de 675 arbres de la Journée verte et permettent à la Ville d’atteindre, une fois de plus, son objectif de 1 000 arbres par année pour verdir son territoire