Donner des arachides aux bébés a permis d'éviter des allergies

Dix ans après qu'une étude historique a prouvé que de donner des produits à base d'arachides aux jeunes bébés pouvait prévenir le développement d'allergies potentiellement mortelles, de nouvelles recherches révèlent que ce changement a eu un impact considérable dans la vie réelle.

Environ 60 000 enfants ont évité de développer des allergies aux arachides après la publication des nouvelles recommandations en 2015, qui ont bouleversé les pratiques médicales et qui suggéraient d'introduire cet allergène chez les nourrissons dès l'âge de 4 mois.

«C'est remarquable, n'est-ce pas?», s'est réjoui le docteur David Hill, allergologue, chercheur à l'Hôpital pour enfants de Philadelphie, et auteur d'une étude publiée lundi dans la revue médicale Pediatrics.

Le docteur Hill et ses collègues ont analysé les dossiers médicaux électroniques de dizaines de cabinets pédiatriques afin de suivre les diagnostics d'allergies alimentaires chez les jeunes enfants avant, pendant et après la publication des recommandations.

«Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a moins d'enfants souffrant d'allergies alimentaires aujourd'hui qu'il n'y en aurait eu si nous n'avions pas mis en œuvre cette initiative de santé publique», a-t-il soutenu.

Les chercheurs ont constaté que les allergies aux arachides chez les enfants de 0 à 3 ans ont diminué de plus de 27 % après la publication des premières recommandations pour les enfants à risque en 2015, et de plus de 40 % après leur élargissement en 2017.

Ces efforts n'ont pas encore permis de freiner l'augmentation générale des allergies alimentaires aux États-Unis ces dernières années. Environ 8 % des enfants sont concernés, dont plus de 2 % sont allergiques aux arachides.

L'allergie aux arachides survient lorsque le système immunitaire identifie à tort les protéines des arachides comme nocives et libère des substances chimiques qui déclenchent des symptômes allergiques, notamment de l'urticaire, des symptômes respiratoires et, parfois, une anaphylaxie potentiellement mortelle.

Une étude révolutionnaire

Pendant des décennies, les médecins ont recommandé de retarder l'exposition des enfants aux arachides et autres aliments susceptibles de déclencher des allergies jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais en 2015, Gideon Lack, du King's College de Londres, a publié l'étude révolutionnaire Learning Early About Peanut Allergy (LEAP).

M. Lack et ses collègues ont montré que l'introduction de produits à base d'arachides dès la petite enfance réduisait de plus de 80 % le risque futur de développer des allergies alimentaires. Une analyse ultérieure a montré que la protection persistait chez environ 70 % des enfants jusqu'à l'adolescence.

L'étude a immédiatement donné lieu à de nouvelles recommandations préconisant une introduction précoce des arachides, mais leur mise en pratique a été lente.

Seuls environ 29 % des pédiatres et 65 % des allergologues disaient suivre les recommandations élargies publiées en 2017, selon des sondages.

La confusion et l'incertitude quant à la meilleure façon d'introduire les arachides dès le plus jeune âge ont été à l'origine de ce retard, selon un commentaire accompagnant l'étude. Dès le début, les experts médicaux et les parents se sont interrogés sur la possibilité d'adopter cette pratique en dehors d'un cadre clinique strictement contrôlé.

Les données de l'analyse proviennent d'un sous-ensemble de centres de pratique participants et pourraient ne pas représenter l'ensemble de la population pédiatrique américaine, est-il écrit dans le commentaire, dirigé par la docteure Ruchi Gupta, experte en allergies infantiles à l'Université Northwestern.

Des impacts prometteurs

Cependant, cette nouvelle étude offre des «preuves prometteuses que l'introduction précoce des allergènes est non seulement adoptée, mais pourrait avoir un impact mesurable», concluent les auteurs.

Les organisations qui représentent les quelque 33 millions de personnes souffrant d'allergies alimentaires aux États-Unis ont salué les signes d'un succès croissant de l'introduction précoce des produits à base d'arachide.

«Cette recherche renforce nos connaissances et met en évidence une occasion importante de réduire l'incidence et la prévalence de l'allergie aux arachides à l'échelle nationale», a souligné Sung Poblete, directeur général de l'association à but non lucratif Food Allergy Research & Education (FARE).

La nouvelle étude met l'accent sur les recommandations actuelles, mises à jour en 2021, qui préconisent l'introduction des arachides et des autres allergènes alimentaires majeurs entre 4 et 6 mois, sans dépistage ni test préalable, a précisé le docteur Hill. Les parents devraient consulter leur médecin pour toute question.

«Il n'est pas nécessaire d'introduire beaucoup d'aliments, mais de petites quantités de beurre d'arachides, de yogourt au lait, de yogourt au soja et de beurres de noix, a-t-il ajouté. Ce sont de très bonnes façons d'exposer le système immunitaire à ces aliments allergènes en toute sécurité.»

Tiffany Leon, diététicienne agréée du Maryland et directrice de FARE, a introduit très tôt les arachides et autres allergènes à ses fils, James, âgé de 4 ans, et Cameron, âgé de 2 ans.

Au début, la mère de Mme Leon a été choquée par le conseil de donner ces aliments aux bébés avant l'âge de 3 ans, a-t-elle déclaré. Mais elle a expliqué l'évolution des connaissances scientifiques.

«En tant que diététicienne, je me base sur des recommandations fondées sur des données probantes, a-t-elle indiqué. Alors, quand on m'a dit: "Voilà comment ça se passe maintenant, voici les nouvelles recommandations", je me suis dit: "Bon, voilà ce qu'on va faire."»

–

Le département Santé et Sciences de l'Associated Press bénéficie du soutien du département d'éducation scientifique du Howard Hughes Medical Institute et de la Fondation Robert Wood Johnson. L'AP est seule responsable de l'ensemble du contenu.

Jonel Aleccia, The Associated Press