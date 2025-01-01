Nous joindre
Pensionnats autochtones

Plusieurs événements organisés pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

durée 09h00
30 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

La cinquième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a lieu mardi, une journée où les Canadiens réfléchissent aux séquelles des pensionnats et se souviennent des survivants et de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux.

L'ère des pensionnats autochtones désigne une période comprise entre 1857 et 1996, durant laquelle 150 000 enfants autochtones ont été contraints de fréquenter des écoles gérées par l'Église et financées par le gouvernement. On leur interdisait de parler leur langue dans des institutions souvent marquées par des abus, situées loin de leurs familles et de leurs communautés.

On estime que 6000 enfants sont morts pendant leur séjour dans ces pensionnats, mais les experts jugent que le nombre réel pourrait être bien plus élevé.

Le 30 septembre, connu sous le nom de Journée du chandail orange ou Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, vise à honorer les survivants et ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux.

À Ottawa, le premier ministre Mark Carney prononcera une allocution sur la colline du Parlement lors du rassemblement «Se souvenir des enfants», organisé par APTN, CBC et le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

D'autres événements auront lieu partout au pays pour souligner cette journée, notamment un rassemblement commémoratif à Toronto et une marche commémorative à Vancouver.

Alessia Passafiume, La Presse Canadienne

