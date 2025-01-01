Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Conférence de presse à 13 h

Publication de l'enquête canadienne sur TikTok et la protection de la vie privée

durée 09h00
23 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les autorités fédérales et provinciales chargées de la protection de la vie privée publieront mardi les résultats de leur enquête conjointe sur TikTok.

Elles tiendront une conférence de presse à Ottawa à 13 h pour présenter les conclusions de l'enquête, lancée en 2023.

Elles ont vérifié si TikTok respecte la législation canadienne sur la protection de la vie privée et si un consentement «valide et significatif» était obtenu pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels.

Les organismes de surveillance ont également vérifié si l'entreprise respecte ses obligations de transparence et ont examiné comment les pratiques de TikTok en matière de protection de la vie privée s'appliquaient aux enfants et aux jeunes.

L'année dernière, le gouvernement fédéral a ordonné la fin des activités canadiennes de TikTok à la suite d'un examen de sécurité nationale de ByteDance, l'entreprise chinoise derrière la plateforme de médias sociaux.

Des inquiétudes en matière de protection de la vie privée et de sécurité ont surgi autour de TikTok et ByteDance en raison des lois chinoises sur la sécurité nationale qui obligent les organisations du pays à participer à la collecte de renseignements.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Canadiens continuent de bouder les voyages aux États-Unis

Publié à 15h00

Les Canadiens continuent de bouder les voyages aux États-Unis

Statistique Canada indique mardi que, pour la deuxième fois seulement en près de deux décennies — hors pandémie, le nombre de résidents américains venus au Canada en juillet a dépassé celui des résidents canadiens qui en sont revenus. Le même déséquilibre s’est produit en juin de cette année, mais, auparavant, il remontait à juin 2006, excluant ...

LIRE LA SUITE
MRC de Joliette : une initiative pilote en gestion des matières résiduelles

Publié à 11h00

MRC de Joliette : une initiative pilote en gestion des matières résiduelles

La MRC de Joliette lance une nouvelle initiative pilote pour aider les industries, commerces et institutions (ICI) à mieux gérer leurs matières résiduelles. Ce projet offre gratuitement un accompagnement personnalisé pour réduire l'impact environnemental, générer des économies et mobiliser les équipes autour de pratiques ...

LIRE LA SUITE
Notre-Dame-des-Prairies fait un don de 10 238 $ à Moisson Lanaudière

Publié à 10h00

Notre-Dame-des-Prairies fait un don de 10 238 $ à Moisson Lanaudière

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a procédé à la remise d’un chèque de 10 238 $ à Moisson Lanaudière, la seule banque alimentaire de la région. Cette contribution, entérinée lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 25 août 2025, représente la moitié des coûts annuels liés au transport, au tri, à la préparation et à ...

LIRE LA SUITE