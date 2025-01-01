Événement-bénéfice annuel de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière

La Société d’histoire de Joliette — De Lanaudière convie la population à son événement-bénéfice annuel le vendredi 26 septembre 2025 au pavillon Gilles-Beaudry de Joliette.

Sur les rives de la rivière L’Assomption, les gens sont attendus à 16h30 pour un petit mousseux et quelques bouchées pour un moment de rencontres amicales. Vers 17h30, les participants seront invités à s'installer à l’intérieur où leurs connaissances seront mises à l’épreuve avec un quiz historique. Vers 18 h 30 sera servie un repas trois services par L’Âtre Traiteur. Le vin d’accompagnement sera vendu à prix d’ami pendant le repas. La soirée se terminera par des tirages de cadeaux.

Cette soirée permet d'assurer la continuité des activités archivistiques et patrimoniales de la Société d’histoire et contribuent à préserver la mémoire de la région.