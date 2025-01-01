Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fin des travaux de remplacement des ponceaux

Réouverture de l'autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie

durée 10h00
11 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les entraves sur l'autoroute 40, entre le chemin de Joliette, à Lanoraie, et la route 158, à Berthierville sont dorénavant levées. 

Depuis la nuit dernière, la circulation est pleinement rétablie à raison de deux voies disponibles par direction. Les travaux de remplacement des ponceaux sous l’autoroute se sont bien déroulés, ce qui a permis la réouverture des voies plus tôt qu’anticipé.

Par ailleurs, les interventions de réparation de la chaussée sur le pont situé sur l’autoroute40, à Saint-Cuthbert, sont également terminées. La circulation est également rétablie dans les deux directions, et l’accès aux entrées et sorties de l’autoroute dans ce secteur est de nouveau possible.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La fumée des feux de 2023 a fait plus de 80 000 morts dans le monde

Publié hier à 14h00

La fumée des feux de 2023 a fait plus de 80 000 morts dans le monde

Une étude évaluée par des pairs indique que la fumée des incendies de forêt records au Canada en 2023 a causé environ 5400 décès à court terme et environ 82 100 décès à long terme dans le monde. L'étude, publiée dans la revue «Nature», reconnaît certaines variations dans les estimations de mortalité selon les méthodes utilisées, mais conclut ...

LIRE LA SUITE
Un automne doux prévu partout au pays

Publié hier à 12h00

Un automne doux prévu partout au pays

L’automne sera doux avec des températures au-dessus des normales saisonnières partout au pays, selon les prévisions de Météomédia, qui annonce toutefois l'arrivée brusque du temps froid dans la deuxième partie de la saison. Les mois de septembre et octobre s’annoncent doux pour le Québec et l’Ontario, avec des températures au-dessus des normales ...

LIRE LA SUITE
Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Publié le 9 septembre 2025

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Alors que de plus en plus de ministères fédéraux ont recours à des outils d'intelligence artificielle (IA), Ottawa souhaite adopter une approche plus systématique en matière d'utilisation de l'IA dans le cadre d'une stratégie lancée plus tôt cette année. Cette approche comprend la création d'un registre public des projets d'IA au sein du ...

LIRE LA SUITE