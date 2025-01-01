Réouverture de l'autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie

Les entraves sur l'autoroute 40, entre le chemin de Joliette, à Lanoraie, et la route 158, à Berthierville sont dorénavant levées.

Depuis la nuit dernière, la circulation est pleinement rétablie à raison de deux voies disponibles par direction. Les travaux de remplacement des ponceaux sous l’autoroute se sont bien déroulés, ce qui a permis la réouverture des voies plus tôt qu’anticipé.

Par ailleurs, les interventions de réparation de la chaussée sur le pont situé sur l’autoroute40, à Saint-Cuthbert, sont également terminées. La circulation est également rétablie dans les deux directions, et l’accès aux entrées et sorties de l’autoroute dans ce secteur est de nouveau possible.