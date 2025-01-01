Fin des travaux de remplacement des ponceaux
Réouverture de l'autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie
Les entraves sur l'autoroute 40, entre le chemin de Joliette, à Lanoraie, et la route 158, à Berthierville sont dorénavant levées.
Depuis la nuit dernière, la circulation est pleinement rétablie à raison de deux voies disponibles par direction. Les travaux de remplacement des ponceaux sous l’autoroute se sont bien déroulés, ce qui a permis la réouverture des voies plus tôt qu’anticipé.
Par ailleurs, les interventions de réparation de la chaussée sur le pont situé sur l’autoroute40, à Saint-Cuthbert, sont également terminées. La circulation est également rétablie dans les deux directions, et l’accès aux entrées et sorties de l’autoroute dans ce secteur est de nouveau possible.