Célèbre sociologue

Le gouvernement offre des funérailles nationales pour Guy Rocher

4 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le sociologue Guy Rocher, considéré comme un des bâtisseurs de la Révolution tranquille, aura droit à des funérailles nationales.

Le gouvernement a fait savoir jeudi que la famille avait accepté une offre du premier ministre François Legault pour un «hommage national».

Le penseur né à Berthierville le 20 avril 2024 est décédé à l'âge de 101 ans mercredi.

 

 

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

