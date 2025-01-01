Les travaux sur l'autoroute 40 sont sous la chaussée en direction est

Les travaux concernant le remplacement d'un ponceau qui s'était affaissé sous l'autoroute 40, entre chemin de Joliette, à Lanoraie, et la route 158, à Berthierville, progressent bien et entament leur dernière phase.

Les opérations se dérouleront à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 septembre, entre 7 h et 19h.

La première étape du chantier, soit le remplacement du ponceau sous la chaussée en direction ouest, est terminée. Le changement de phase pour l’installation du nouveau ponceau en direction est peut ainsi débuter.

La circulation sera maintenue sur une seule voie par direction sur la chaussée en direction ouest, et la limite de vitesse abaissée variera entre 50 et 80 km/h. Par ailleurs, la sortie en direction est vers le rang Sainte-Philomène sera fermée. En revanche, la bretelle d’entrée sur l’autoroute 40 en direction ouest, en provenance du rang Sainte-Philomène, sera rouverte.

Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du chantier. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le Ministère recommande de privilégier l’autoroute 20.

Les travaux pourraient être prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.