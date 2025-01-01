Un résident à Mascouche souffle ses 106 bougies

Le 28 août dernier, la maison des aînés (MDA) de Mascouche organisait une célébration en l’honneur de l’un de ses résidents, M. Maurice Bélanger, qui a célébré son 106e anniversaire au début du mois.

Une trentaine de personnes étaient réunies pour souligner son anniversaire. M. Bélanger a reçu plusieurs attentions marquantes : un bouquet de fleurs, une lettre de la ministre responsable des Aînés, un certificat du premier ministre du Canada, une lettre du premier ministre du Québec, un message du nonce apostolique du pape Léon XIV ainsi qu’une carte signée par l’ensemble des employés et des bénévoles de la MDA de Mascouche.

Le fêté a fait vivre un moment fort en émotion en chantant sa chanson préférée, O Sole Moi, devant les convives, allant même jusqu’à en traduire les paroles en français pour les invités.

Tout au long des dernières semaines, M. Bélanger a eu la joie de recevoir la visite quotidienne de ses proches, venus de près comme de loin. Certains membres de sa famille, résidant en Europe, ont même traversé l’Atlantique spécialement pour souligner son anniversaire.

Demeurant à la MDA depuis maintenant un an, M. Bélanger est très apprécié parmi les résidents et le personnel, notamment grâce à sa joie de vivre qui le caractérise si bien. « Il faut vivre le moment présent », aime-t-il rappeler autour de lui, une philosophie qui l’accompagne encore aujourd’hui et qui inspire tous ceux qui ont le plaisir de le côtoyer.