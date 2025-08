Plus de 1 M$ pour quatre organismes communautaires de Berthier

Quatre organismes communautaires de la région de Berthier, spécialisés dans l'éducation se partagent une enveloppe d'aide financière de 1 010 228 $ provenant du Programme d'action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) du gouvernement du Québec.

Ainsi, le Centre d’alphabétisation populaire Matawinie Est a reçu un montant de 229 116,00 $, Au bord des Mots 218 486,00 $, Groupe populaire Déclic 344 140,00 $ et Le Gît’Enfants 218 486,00 $.

Cette annonce a été faite par Caroline Proulx, députée de la circonscription de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière. « Chaque jeune mérite d’être accompagné avec bienveillance, peu importe son parcours. Grâce à cette aide concrète, nos organismes communautaires pourront poursuivre leur mission essentielle : créer des liens, raviver la confiance et offrir les outils nécessaires pour que chacun trouve sa place dans notre société. En investissant dans l’éducation de proximité, on bâtit un Québec plus solidaire, plus inclusif — et c’est exactement ce que permettront ces sommes supplémentaires », explique cette dernière.

Au total, 222 organismes communautaires de partout au Québec reçoivent du financement du PACTE pour l’année 2025-2026, portant l’enveloppe globale de cet important programme à plus de 49,3 millions de dollars.

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne les organismes communautaires, qui jouent un rôle essentiel dans notre système éducatif. Par leur engagement et leur présence sur le terrain, ils aident concrètement nos jeunes à persévérer, à réussir et à aller au bout de leur parcours scolaire. Ce soutien financier leur permettra de poursuivre leur mission et d’accompagner encore plus efficacement celles et ceux qui en ont besoin », ajoute Bernard Drainville, ministre de l’Éducation.