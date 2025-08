La récupération du styromousse disponible dans les écocentres

L'écocentre régional de la MRC de L’Assomption et celui de Repentigny offrent maintenant la récupération du polystyrène plus communément appelé styromousse. Il sera recyclé et valorisé par un fournisseur spécialisé.

Cette initiative découle de l’entente conclue entre la MRC de L’Assomption et Éco Entreprises Québec (ÉEQ) dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective.

Un complément à la collecte sélective

Rappelons que la modernisation de la collecte sélective dans le bac bleu est en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Elle est opérée par l’organisme désigné Éco Entreprises Québec. Cette réforme vise à simplifier le tri grâce à un message clair démystifiant ce qui va dans le bac : les contenants, les emballages, les imprimés et c’est tout.

Cependant, certains styromousses ne peuvent pas être déposés dans le bac bleu. C’est pourquoi les citoyens peuvent désormais apporter certains types dans les écocentres de la MRC de L’Assomption.

Écocentre de L’Assomption

En ce qui concerne celui de L'Assomption, il est possible d'y déposer : des matériaux de protection (ex. : l’emballage servant de protection pour les appareils électroniques ou les meubles par exemple) ; des emballages alimentaires (ex. : les barquettes pour la viande et les poissons) et des isolants thermiques (service additionnel offert par la MRC mais exclu de l’entente avec l’ÉEQ).

Écocentre de Repentigny

Tandis que l'écocentre de Repentigny destiné seulement aux citoyens récupère : les matériaux de protection (ex. : l’emballage servant de protection pour les appareils électroniques ou les meubles par exemple) et les emballages alimentaires (ex. : les barquettes pour la viande et les poissons).

Toutefois, les barquettes alimentaires sont acceptées dans le bac bleu. Le polystyrène d’isolation souple noir n’est pas accepté dans les conteneurs des écocentres.

Trucs et astuces pour une récupération efficace

Le service est sans frais. Voici quelques trucs et astuces pour maximiser la récupération du polystyrène : s’assurer que la matière est sèche et que l’eau ne s’infiltre pas dans le polystyrène de protection ; retirer les éléments des emballages non faits de polystyrène (collants, étiquettes) et rincer les barquettes alimentaires.

Pour en savoir plus sur la modernisation de la collecte sélective (bac bleu), la MRC vous invite à consulter le site : Faire le bon geste de tri | Bac Impact.