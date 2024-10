Ouverture d’une nouvelle clinique hivernale à Saint-Jacques

Depuis le 16 octobre, les résidents de la région ont accès à la clinique hivernale, située à Saint-Jacques. Elle regroupe plusieurs médecins du Centre Médical Mieux-Être (CMME, ainsique que des médecins de la communauté lanaudoise qui offrent de nouvelles disponibilités en plus de leurs heures de travail habituelles.

Ainsi, la population a accès à plus de plages horaires pour des consultations médicales , et ce jusqu'au 1er avril 2025, 7 jours par semaine de 8 h à 20 h. Les rendez-vous y sont offerts uniquement sur référence d’Info-Santé via le 811. Notons que ce sont pour des problèmes de santé mineurs.

« La Direction du CISSS est heureuse d’annoncer la mise en place de cette clinique hivernale et travaille activement à répondre aux besoins de la population en bonifiant l’accès en première ligne, tout en maximisant les efforts pour désengorger les salles d’urgence », précise Philippe Ethier, président-directeur général du CISSS de Lanaudière. L’ensemble des médecins du territoire sont invités à participer à cette initiative.

« L'ouverture de la clinique hivernale à Saint-Jacques est le fruit d'un partenariat entre le CMME et le CISSS de Lanaudière. En plus de contribuer à désengorger les urgences, ce projet témoigne de notre engagement commun à améliorer l'accès aux soins pour tous. Ensemble, nous affirmons notre volonté de bâtir un système de santé plus accessible, plus réactif et centré sur les besoins des communautés locales », mentionne pour sa part Rémi Boulila, président-directeur général du CMME.

D’autres options que l’urgence

Selon vos symptômes et en fonction de l’évaluation effectuée par l’infirmière lors d’un appel logé auprès d’Info-Santé via le 811, un rendez-vous pourrait vous être attribué à cette clinique ou à une autre clinique du territoire qui offre des plages de rendez-vous médicaux.

Si vous éprouvez des problèmes de santé :