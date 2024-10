La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière récolte 315 000 $

Le 10 octobre dernier se tenait la 8e édition d’Experiencia de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. La tenue de cette soirée a permis d’amasser un montant record incroyable de 315 000 $.

Parmi ces contributeurs, il est possible de compter les cinq partenaires majeurs de l’événement : le Marché Métro Bel- air, Desjardins, Le Local Traiteur, Gestion BGC ainsi que Climatisation Claude Bédard.

Thématique et déroulement

Gardée secrète jusqu’au dernier instant, la thématique de la soirée en a surpris plus d’un! La fête des Morts, ou Día de Los Muertos, s’est emparée de l’événement avec des décors fleuris rappelant cette fête principalement célébrée au Mexique. Afin d’être réellement transporté dans l’ambiance de la thématique, l’événement avait lieu à l’Église de Saint- Félix-de-Valois.

Ce n’est pas moins de 450 participants qui étaient présents. Comme à l’habitude, des stations de nourritures étaient à la disposition des convives, avec un menu créé spécialement pour l’événement par Le Local Traiteur. Plusieurs stations expérientielles étaient positionnées à différents endroits de la salle afin que les invités puissent se divertir. Une station de maquillage, une performance de mariachi, des squelettes géants qui déambulent dans la foule ainsi qu’une station de couronne de fleurs.

Nombreux encans

La fondation a organisé trois différents encans, dont un encan interactif (en ligne), un encan à la crié et, le clou du spectacle, l’encan spécial. Cette année, afin de respecter la thématique, quatre personnalités d’affaires de la région se sont prêtées au jeu en goûtant à quatre différentes sauces piquantes spécialement sélectionnées. Les personnes qui ont accepté de participer à ce défi pour la cause sont Maude Malo (Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière), Félix Larocque (Groupe BEI), Ève Landreville Nadeau (Groupe Nadeau) et Serge Harnois (Harnois Énergies).

Rassemblés...pour la cause

La raison principale derrière l’organisation de la soirée est d'améliorer les soins de santé et les services sociaux dans le nord de Lanaudière. Il s’agit toujours de l’objectif principal de tout ce que la fondation entreprend, depuis sa création il y a 40 ans.

« Nous sommes très heureux de voir l’engouement pour l’événement, année après année. Voir tous ces gens réunis pour la cause, c’est réellement touchant. Nous sommes conscients que tout le monde est occupé, que la vie va vite, mais de s’arrêter le temps d’une soirée et de venir vivre cette expérience avec nous, pour la cause de la santé, c’est impressionnant. Nous sommes tellement reconnaissants de cette mobilisation et de cette générosité », affirme Maude Malo, directrice générale de la fondation.