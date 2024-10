MRC de Matawinie : un nouveau système de surveillance hydrométéorologique

Consciente des enjeux climatiques et des risques liés aux crues printanières, la MRC de Matawinie prend des mesures concrètes pour améliorer la sécurité civile sur son territoire. Après avoir subi d’importants dommages causés par les crues et les pluies soudaines au cours des deux dernières années, la MRC vient de conclure une entente stratégique avec Hydro Météo pour l’installation de nouvelles stations hydrologiques et météorologiques.

« Nos municipalités ont été fortement touchées par les crues des dernières années. Ce projet permettra de réduire considérablement les impacts et d’assurer une meilleure gestion des ressources lors de situations critiques. C’est une avancée majeure pour la sécurité civile dans notre région. », explique Mme Isabelle Perreault, préfet de la MRC de Matawinie, mais également mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez, une municipalité qui a subi d’importants dommages à la suite des dernières intempéries.

Ce projet, qui s’étendra sur les rivières L’Assomption, Noire et Ouareau, vise à fournir aux quinze municipalités de la MRC des données précises et, en temps réel, sur les niveaux d’eau et les conditions météorologiques. Ces informations permettront aux autorités locales de concentrer leurs efforts et leurs ressources là où elles seront le plus nécessaires.

« Nous nous sommes engagés à protéger nos citoyens et nos infrastructures. Grâce à cette collaboration avec Hydro Météo, nous serons mieux équipés pour anticiper les crues et réagir de manière plus proactive aux événements climatiques. Merci à Hydro Météo pour leur expertise et leur soutien. », renchérit le président de la Commission sur la sécurité publique, incendie et civile de la MRC de Matawinie, M. Joé Deslauriers, aussi maire de la municipalité de Saint-Donat.

L’installation des stations hydrologiques et météorologiques débutera cet automne. Les équipes d’Hydro Météo seront actives sur le territoire pour s’assurer que l’ensemble du système soit opérationnel avant les crues printanières de 2025.