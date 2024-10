Parc multifonctionnel pour les résidents du Centre d’hébergement Sylvie-Lespérance

Le 7 octobre avait lieu l’inauguration de l’aménagement de la cour du Centre d’hébergement Sylvie-Lespérance, situé à Saint-Charles-Borromée. Cet espace de rassemblement favorise la socialisation, l'échange intergénérationnel et le bien-être général des résidents.

Ce projet contribue à la mise en œuvre de mesures visant à accroître l'offre de loisirs et d'activités récréatives dans les milieux d'hébergement pour aînés en plus d’y favoriser l’intégration de la communauté.

La qualité de vie des aînés occupe une place centrale dans nos centres d’hébergement puisqu’elle est au cœur de leur mission. L’aménagement de cet espace témoigne de cette volonté d’améliorer la qualité de vie des résidents et le centre d’hébergement Sylvie-Lespérance est un bel exemple de milieu intégré au sein d'une communauté engagée.

Concrètement, la première phase du projet a consisté en l’aménagement paysager de la cour, notamment grâce à l’ajout d’arbres fruitiers, d’une haie brise-vent et de végétaux comestibles qui attirent les oiseaux et les papillons.

Par la suite, des tables multifonctionnelles adaptées et créées par des jeunes dans le cadre d’ateliers encadrés offerts par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette ont été installées dans la cour. Ces tables à pique-nique uniques servent de stations de jeux cognitifs et physiques. Des élèves de la concentration arts plastiques de l’École secondaire Barthélémy-Joliette ont en effet conçu et peint des jeux grand format directement sur le mobilier, rendant ces tables ludiques pour les résidents et leurs proches.

Enfin, un module de jeux a été ajouté à la cour afin de permettre les échanges entre les résidents et les enfants âgés de 18 mois à 5 ans qui fréquentent le Centre de la petite enfance Les Petits Fouineurs, situé tout près du centre d’hébergement.

Ces travaux ont pu être possibles grâce aux contributions financières du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière ainsi que de la Fondation Sylvie-Lespérance. La Fédération québécoise du loisir en institution a également contribué à cet embellissement. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière tient à remercier tous les partenaires pour leur collaboration et leur mobilisation envers ce projet qui contribue à la qualité de vie des personnes aînées de la région.