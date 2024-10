Des travaux automnales à venir à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée finalise actuellement les travaux de pavage sur la rue Visitation, prévus jusqu'au 12 octobre. Parallèlement, elle effectue un bilan des autres projets d'infrastructures urbaines qui se poursuivront jusqu'à la fin de l'automne.

Dans les prochains jours voici les travaux sur la rue Visitation :

Jeudi 3 octobre : pavage de la couche de surface sur les rues transversales (Boucher, Gouin, Bousquet, Bernard et Louis-Bazinet ainsi que Wilfrid-Ranger);

Vendredi 4 octobre : pavage de la couche de surface entre Joliette vers le nord jusqu’à l’intersection Bernard;

Ouverture de la rue pour la fin de semaine;

Lundi 7 octobre en soirée : fermeture de l’intersection du chemin du Golf pour planage et ragréage des services;

Mardi 8 octobre : couche de surface à l’intersection chemin du Golf et couche de surface jusqu’à l’intersection Bernard (intersection exclue). Cette dernière portion permettra de finaliser les travaux de pavage sur la rue de la Visitation.

Agrandissement de la station d’eau potable

Par ailleurs, SCB continue à investir pour moderniser ses infrastructures d’eau potable avec la réfection complète des systèmes de ventilation et l’agrandissement du bâtiment. L’objectif étant l’optimisation des systèmes de la qualité de l’eau.

Le principal impact routier de ces travaux concerne les déplacements actifs puisque le sentier polyvalent qui passe sur le côté de la centrale est fermé jusqu’au début de l’été. Le détour pour les usagers à pied ou à vélo se fait par Visitation.

Rappelons que la Ville mandatait en 2021 la firme GBI pour la réalisation d’une étude visant l’identification des actions requises pour assurer la pérennité et le maintien des performances à long terme de sa centrale d’eau potable. La conclusion de cette étude : celle-ci possède des équipements exemplaires et utilise les procédés qui répondent au plus haut standard.

Mais pour améliorer les installations déjà performantes, la firme proposait de se pencher sur la redondance des équipements de traitement et sur le perfectionnement des procédés afin d’obtenir une eau de qualité qui viendra dépasser la règlementation. Nous en sommes à la dernière phase de cet objectif visé par le conseil municipal, cet automne.

Réfection d'infrastructures - rue Sainte-Adèle

En 2023, la Ville procédait à la réfection complète de la station de pompage sur la rue Sainte-Adèle pour faire face aux changements climatiques et augmenter les capacités. En amont de ces travaux, des interventions avaient été réalisées sur un segment de la rue Sainte-Adèle.

Les travaux se poursuivent cette année sur cette rue (entre la rue Fernet et le numéro civique 260) et incluent le remplacement de l’égout sanitaire et de l’aqueduc, la mise en place d’un nouveau pavage et autres aménagements comme des noues gazonnées pour permettre une meilleure résilience du réseau lors de fortes pluies. La finalisation et le pavage est prévu pour la semaine du 21 octobre.

« Cette saison été-automne 2024, notre ville a connu une période particulièrement dense en matière de travaux et de chantiers. Nous savons que ces changements sont importants et peuvent parfois inviter à de nouvelles habitudes au quotidien. Mais ils sont nécessaires pour répondre localement au défi climatique et faire de notre ville un modèle en matière de pérennité de nos infrastructures », de conclure le maire M. Robert Bibeau.