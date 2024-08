Environ 70 000 réclamations reçues par les assureurs depuis les pluies du 9 août

Environ 70 000 réclamations en assurance habitation ont été reçues par les assureurs du Québec depuis les pluies diluviennes du 9 août, a indiqué mardi le Bureau d'assurance du Canada (BAC), affirmant qu'il fallait s'attendre à des délais inhabituels pour traiter les demandes.

Faisant le bilan alors que les demandes d'indemnisation continuent d'entrer, le BAC a soutenu qu'il s'agissait d'un nombre équivalant à «plus de dix fois le volume habituel».

Le BAC a tenu à informer les sinistrés que tout est mis en œuvre par l'industrie de l'assurance afin de répondre le plus rapidement aux demandes d'indemnisation «malgré des délais inévitables dans le traitement de leur dossier».

Les précipitations causées par Debby ont atteint 200 mm en 24 heures par endroits. Les régions de Montréal, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie ont été touchées, bref une grande partie du sud du Québec.

L'organisation a rappelé que les précipitations du 9 août s'ajoutent à trois autres événements météorologiques d'importance survenus cet été au Canada en quelques semaines: les incendies de forêt à Jasper, les pluies diluviennes à Toronto et la grêle à Calgary.

«Ceci crée une pression énorme sur l'industrie de l'assurance et les services après-sinistres qui sont à pied d'œuvre pour répondre avec diligence à ce flot de demandes sans précédent», a affirmé le BAC dans un communiqué.

Le BAC recommande aux sinistrés de dresser la liste des biens endommagés et joindre des photos, de regrouper les reçus des biens endommagés et de conserver les factures des dépenses encourues en raison du sinistre – comme les frais de subsistance et les travaux d'urgence.

Le premier ministre François Legault a invité vendredi les sinistrés à se tourner d'abord et avant tout vers leur assureur privé afin de réclamer le maximum prévu à leur contrat d'assurance. Selon les cas, Québec pourrait payer la différence de la facture des travaux qui n'a pas été couverte par un remboursement des assureurs.

Le Bureau d’assurance du Canada a estimé que les conditions météorologiques extrêmes en 2023 ont causé plus de 3,1 milliards $ de dommages assurés au Canada.