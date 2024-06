Grand McDon : 16 653 $ pour la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

Les dix restaurants McDonald’s de la famille Harvey, répartis à travers la région de Lanaudière, ont une fois de plus rallié la communauté pour la 18e édition du Grand McDon du 8 mai. Grâce à la générosité de la population, une somme exceptionnelle de 16 653 $ a été collectée cette année au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, plus précisément au département de pédiatrie du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL).

Cette année, les fonds récoltés serviront à financer une partie du projet de revitalisation de la salle d'attente de la clinique externe de pédiatrie du CHDL. Incluant l’attribution de 2022, qui était dédié au même projet, ce sont plus de 28 000 $ qui seront investis en pédiatrie. Ce sont donc tous les enfants et leur famille qui passent par la clinique externe qui pourront en bénéficier.

Depuis son lancement en 1977, le Grand McDon a été un pilier de générosité, amassant plus de 35 millions de dollars au profit de diverses organisations caritatives pour enfants à travers le Canada. En ce qui concerne la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, près de 350 000 $ ont été remis grâce aux 18 éditions précédentes, soutenant ainsi l'amélioration continue des soins pédiatriques dans la région.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la famille Harvey et tous ceux qui ont contribué à cette incroyable collecte de fonds. Leur engagement envers notre communauté et leur soutien constant au fil des ans sont véritablement remarquables », a déclaré Maude Malo, directrice générale de la fondation. « Cette somme record permettra d'apporter des améliorations tangibles aux soins et services offerts aux enfants du CHDL, et nous en sommes profondément reconnaissants." »

La fondation tient à exprimer sa gratitude envers Martin Harvey, Cédric Harvey et Jessica Harvey, propriétaires des dix restaurants participants, pour leur dévouement sans faille envers le bien-être des enfants de la région.