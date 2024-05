Protection des locataires aînés: Duranceau va déposer son propre projet de loi

Maison et jardins Antoine-Lacombe organise, samedi 25 mai dès 9 h, sa première édition de vente de végétaux au profit de l'organisme. Cet événement est l'occasion de soutenir l'organisme à but non lucratif à travers l'achat de végétaux. Les visiteurs sont invités à rencontrer l'équipe afin de bénéficier de conseils horticoles et d'en savoir plus ...