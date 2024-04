Le vaccin contre le zona sera offert gratuitement aux 75 ans et plus

Le vaccin contre le zona sera offert gratuitement aux personnes âgées de 75 ans et plus à partir du 1er mai, a annoncé dimanche le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, par voie de communiqué.

Le vaccin visant à prévenir la maladie causée par la réactivation du virus de la varicelle était déjà offert gratuitement aux personnes de 80 ans et plus. Il sera dorénavant administré sans frais aux 75 ans et plus dans les points de service locaux et dans les pharmacies.

Selon le ministère de la Santé, 27 000 cas de zona sont recensés au Québec chaque année, ainsi que 600 hospitalisations et 10 décès causés par la maladie.

«L'élargissement de l'accès au vaccin contre le zona s'inscrit dans l'une des priorités du Plan santé qui est de faire davantage de prévention», a affirmé le ministre Dubé, dans un communiqué.

«Chaque processus d'élargissement de l'admissibilité gratuite à un vaccin est un pas que nous posons dans la bonne direction pour nous assurer d'avoir une population en parfaite santé, mais aussi pour réduire la pression sur le réseau de la santé et des services sociaux», a pour sa part dit la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger.

La Presse Canadienne