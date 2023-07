La SOPFEU ne rapporte plus de feux de forêt non maîtrisés

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, on ne rapporte plus un seul feu de forêt non maîtrisé dans la zone intensive d’incendies du nord-ouest de la province.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) continue d’ailleurs à élargir les zones où il n’est plus interdit de circuler en forêt ou d’y faire des feux à ciel ouvert.

Il restait néanmoins toujours 58 feux en activité dans la zone intensive lundi matin, soit 39 feux maîtrisés et 19 qui étaient contenus.

La portion Est de la zone intensive doit recevoir beaucoup de pluie au cours des deux prochains jours, ce qui devrait contribuer à améliorer encore davantage la situation.

Cependant, la partie Ouest, notamment en Abitibi-Témiscamingue et dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon, n’aura que peu ou pas de pluie à court terme, les précipitations plus importantes y étant attendues autour de la fin de semaine prochaine.

La zone nordique brûle

À l’opposé, la situation continue de se détériorer dans la zone nordique, où le nombre d’incendies atteint maintenant 85. L’interdiction de circuler en forêt ou de faire des feux à ciel ouvert s’étend sur toute la longueur de la baie James à l’Ouest jusqu’au réservoir Caniapiscau à l’Est et du lac Mistassini au Sud jusqu’au lac Bienville au Nord. Il s’agit d’une superficie approchant les 210 000 kilomètres carrés, soit près du tiers de la superficie de la France.

Toute cette zone est aussi couverte par un avis de mauvaise qualité de l’air émis par Environnement Canada et peu de pluie y est attendue à court terme.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne