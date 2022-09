Comment emprunter avec un mauvais dossier de crédit ?

Le score de crédit que vous atteignez permet de donner une indication aux créanciers sur votre comportement financier et votre solvabilité, c’est-à-dire votre capacité à rembourser vos prêts selon les échéances. Attribué par des agences d’évaluation privées, le pointage de crédit varie entre 300 et 900. Situé en dessous de 660, votre dossier sera considéré comme mauvais et vous pourriez avoir du mal à obtenir la confiance de nouveaux prêteurs qui demanderont une enquête. Heureusement, il existe d’autres solutions pour pallier cette situation !

Quels éléments influencent votre cote de crédit ?

Le premier conseil qu’on pourrait vous donner, c’est de chercher à comprendre ce qui a pu impacter négativement votre score de crédit. Une fois que vous avez pu prendre le recul nécessaire sur votre dossier, ce sera beaucoup plus facile pour vous de faire en sorte de l’améliorer.

Les agences privées d’évaluation du crédit se basent sur 5 facteurs pour évaluer votre cote de crédit :

Votre historique de paiement ;

Votre utilisation du crédit disponible ;

La date d’ouverture de votre compte ;

Les nouvelles demandes de crédit ;

Le nombre et la variété de vos créanciers.

Ainsi, assurez-vous d’éviter les retards de paiements, prenez soin de ne pas utiliser plus de 75% du crédit qui vous a été accordé, gardez vos comptes ouverts et limitez les demandes de crédit.

Toutefois, améliorer votre cote de crédit prend du temps et vous pourriez avoir besoin d’une source de financement rapide pour pallier un imprévu. Si votre dossier est jugé mauvais, l’enquête de crédit peut être un frein à toute source d’emprunt. Heureusement, il existe des prêts sans enquête de crédit !

Demander un prêt sans enquête de crédit

Des prêteurs peuvent en effet vous accorder ce qu’on appelle un prêt pour mauvais crédit. Des institutions spécialisées dans ce domaine proposent des crédits sans enquête pour vous donner accès à une source de financement sans affecter votre dossier et sans que ce dernier ne vous pénalise alors que vous essayez précisément de l’améliorer.

Vous pouvez déposer votre demande directement en ligne, vous n’avez pas besoin de vous rendre dans une succursale ni d’imprimer une tonne de papiers. Vous aurez simplement à compléter un formulaire qui ne devrait pas vous prendre plus de quelques minutes et à joindre quelques documents à votre demande.

La grande majorité des prêts sont accordés. Vous recevrez une réponse sous 24 heures, et presque aussi vite votre argent en dépôt direct dans votre compte en banque. Vous aurez également accès au calendrier de remboursement prévu pour vous, selon votre situation, vos préférences et votre profil.

Les exigences à respecter sont peu nombreuses pour ce type de prêt. Il vous faut simplement avoir 18 ans ou plus, résider au Québec, occuper le même emploi depuis au moins trois mois et percevoir un salaire minimum de 1500 dollars mensuellement.