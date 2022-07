Un camp de vacances fermé temporairement suite à une éclosion de la COVID-19

Le Camp de vacances Ouareau, situé à Notre-Dame-de-la-Merci, a dû fermé temporairement cette semaine, suite à une éclosion de la COVID-19 chez plusieurs moniteurs et quelques campeuses.

Du côté des employés, environ sept personnes ont contracté le virus. Elles ont pu retourner chez elles pour se reposer et attendre de ne plus être contagieuses.

Selon le directeur des opérations du camp, Stéphane Richard, ce n'est pas seulement la propagation du virus qui a mené à la décision de fermer le camp. Il y a aussi la pénurie de main-d'oeuvre qui empêche de remplacer ceux et celles qui doivent rester en confinement.

« Habituellement dans les camps de vacances, il y a toujours assez de personnel pour remplacer ceux qui sont malades ou qui ne peuvent pas travailler. Mais avec la pénurie de main-d'oeuvre, on commençait à manquer sérieusement d'employés. Nous avons donc choisi de gérer ça le plus tôt possible pour éviter que la situation ne s'empire », explique Stéphane Richard.

Cette éclosion de COVID en a surpris plus d'un dans l'équipe de direction. Avant que les moniteurs et les campeuses fassent leur entrée dans le camp, ils devaient passer un test rapide négatif.

« On se rend compte maintenant qu'il y a peu de garantie à ce qu'on n'attrape pas ce virus. Tout de même, on a décidé de serrer un peu plus les mesures sanitaires lorsque les jeunes et les moniteurs vont revenir. Ils vont devoir passer un test PCR, et les personnes qui ont des symptômes mais qui sont testées négatives, devront porter le masque jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de symptômes », ajoute le directeur des opération du Camp Ouareau.

Selon Stéphane Richard, la plupart des parents étaient compréhensifs avec la décision de fermer temporairement le camp. Du côté des jeunes campeuses, la journée de la fermeture était très difficile et émotionnelle.

Le Camp Ouareau devrait reprendre ses activités le 13 juillet.