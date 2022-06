Une entreprise de Saint-Paul remet près de 12 000$ à une Fondation

Les Entreprises Bourget de Saint-Paul, en coopération avec Sel Drummond de Saint-Germain-de-Grantham, remettent près de 12 000$ à la Fondation cancer du sein au Québec (FCSQ).

C'est grâce au franc succès de sa campagne de financement populaire des derniers mois que les deux entreprises viennent de remettre un chèque d'un montant de 11 269 $ à la Fondation, au profit de la lutte contre le cancer du sein.

« La Fondation cancer du sein du Québec est heureuse de pouvoir compter sur l’appui important de Entreprises Bourget et de Sel Drummond depuis un an. Leur engagement

permet notamment de financer des projets de recherche et d’éducation ainsi que de soutenir les personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches » Lyzianne Gagnon, directrice développement de la FCSQ.

Ce total a été atteint à l’issue de la seconde phase de la campagne de promotion du Sel rose Bourget.



Ainsi, chaque contenant de 5 kg de Sel rose vendu en magasins a rapporté 1 $ par unité de produit vendue à la Fondation, contribuant au soutien des personnes atteintes, ainsi qu'au maintien de nombreux projets de recherche innovateurs.

« Nous ne pouvons demeurer insensible, comme entreprise autant que comme personne, aux ravages que fait cette maladie auprès de plus de 6700 personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année au Québec » ont exprimé de concert Sonia Maltais, directrice en développement des affaires des Entreprises Bourget et Chanel Hémond, directrice générale de Sel Drummond.

Toutes deux se disent loin d'ignorer que les diagnostics de cancer du sein touchent autant les malades que leur proches.



Les Entreprises Bourget et Sel Drummond tiennent à remercier les quincailliers Canac, Timber Mart et la direction des succursales participantes du Groupe Jean Coutu et de Metro pour avoir rendu possible la distribution de ce produit exclusif bienfaisant.





Depuis plus de 26 ans

Rappelons que la Fondation cancer du sein du Québec est un organisme philanthropique qui s’assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies ici, au Québec.

Elle a ainsi récolté plus de 57,5 millions $, depuis plus de 26 ans, qui ont été distribués à travers la Province au profit d’une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes de la maladie et de leurs proches.

Par l’entremise de la recherche et l’innovation, du soutien et de la sensibilisation, et grâce aux innombrables chercheurs, bénévoles, employés, donateurs et familles, l'espoir d'un avenir où l’on ne meurt plus du cancer du sein continue de se renforce d'initiative en initiative.

Pour toute personne intéressée à en connaitre davantage sur son actualité, il est possible de suivre la Fondation cancer du sein du Québec sur les réseaux sociaux.