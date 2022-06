Dans le cadre de son Programme de mise en valeur intégrée, Hydro-Québec verse 373 200 $ à la municipalité de Rawdon, suite de la construction de la ligne à 735 kV faisant partie du projet de la Chamouchouane-Bout-de-l'Île.

La participation financière d’Hydro-Québec permettra d’aménager une halte qui favorisera les différents modes de transport actif et partagé.

«Imaginé comme un milieu de vie moderne, ce grand espace situé entre les rues Metcalfe, Church et la 4e Avenue accueillera une nouvelle bibliothèque, une salle d’exposition, des lieux de diffusion, des jardins communautaires, des terrains de jeux modernes et des aires de repos conviviaux. Le projet prévoit également mettre à la disposition des usagers et usagères des vélos électriques ainsi que des bornes de recharge pour véhicules électriques», mentionne Raymond Rougeau, maire de Rawdon.

Frédéric Alexandre Pageau, chef d'installations d’Hydro-Québec, a rencontré les représentants et représentantes de la municipalité de Rawdon le 30 mai à l’occasion d’une visite de chantier.

«Nous sommes fiers d’appuyer ce projet qui permettra d’accélérer l’adoption du véhicule électrique et qui favorisera le transport actif au sein de la MRC de Matawinie», dit-il.

«Le Programme de mise en valeur intégrée permet d’aménager de nouveaux environnements et d’améliorer les infrastructures de loisirs au bénéfice des résidents et résidentes de Rawdon. Depuis 35 ans, plus de 1 300 projets communautaires ont ainsi vu le jour à l’échelle du Québec », explique Julie Boucher, vice-présidente de Développement durable, relations avec les communautés et communications à Hydro-Québec.

La ligne de transport du projet à 735 kV

La ligne, mise en service en 2019, permet de diminuer de façon considérable les pertes électriques sur le réseau de transport d’Hydro-Québec et d’augmenter la flexibilité d’exploitation du réseau, et ce, au bénéfice de l’ensemble de la clientèle. Il s’agit du plus grand projet de ligne à 735 kV dans l’axe nord-sud réalisé depuis 25 ans.



Photo de gauche à droite : Raynald Michaud, conseiller du district 1, Frédéric Alexandre Pageau, chef Installations d’Hydro-Québec, Raymond Rougeau, maire de Rawdon et Marie-Annick Gariépy, conseillère Relations avec le milieu à Hydro-Québec.