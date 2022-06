Un investissement de plus de 900 000 $ pour Centraide Lanaudière

L'organisme Centraide a dévoilé le 31 mai dernier, un investissement de plus de 900 000$ dans Lanaudière, visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, lors de l'événement Reconnaissance.

Il s’agit de la plus importante aide financière jamais apportée par l’organisation afin de soutenir les personnes vulnérables qui ont été grandement fragilisées par les conséquences de la pandémie.

La nouvelle a été annoncée devant de nombreux partenaires présents lors de son tout premier événement de reconnaissance visant à souligner le travail exceptionnel d’organismes, collaborateurs et partenaires s’étant démarqués au cours de 2021.

Lors de son allocution, la directrice régionale de Centraide Lanaudière, Isabelle Milliard, a mentionné que «la campagne qui vient de se terminer a été couronnée de succès grâce aux donateurs qui ont été hyper généreux envers la cause». Elle a également souligné que la pandémie avait empêché la tenue de nombreuses activités de financement, mais que de «nouvelles stratégies avaient été mises en place afin de diversifier les sources de revenus».

Étant arrivée depuis moins d’un an, la directrice régionale entend bien poursuivre les démarches de développement entreprises depuis quelques mois en compagnie de ses collègues Dave Ferland-Bérard, conseiller au développement social, et Martine Tremblay au développement philanthropique.

Un total de sept Prix Reconnaissance ont été remis dans les diverses catégories regroupant des bénévoles, des donateurs, des organismes communautaires et des partenaires.

Pour le développement social:

Le Prix Rayonnement a été attribué à Moisson Lanaudière pour avoir fait rayonner ses actions et son impact social et pour avoir exceller dans son engagement auprès des partenaires du développement social de sa communauté.

Le Prix Engagement a été remis à Chantal Lalonde, directrice de La Table des partenaires du développement social de Lanaudière. Plus qu’une simple direction, Chantal Lalonde est devenue au fil des années, le visage de la Table des Partenaires, voire même celui du développement social dans la région.

Le Prix Innovation a été attribué à Action-logement Lanaudière, qui s’est distinguée pour avoir développé une offre de services en ligne afin des rejoindre les locataires pendant la pandémie et avoir développé des capsules vidéo et des vidéos animées informatives afin d’outiller les gens sur différents enjeux relatifs au logement.

Pour le développement philanthropique:

Le Prix Innovation a été remis à Véronique Goyette de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée. L’équipe de Centraide Lanaudière a été impressionnée par la campagne originale de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée et par son projet mobilisateur On Slack… pour Centraide. Chaque semaine les employés étaient invités à publier une photo sur la plateforme Slack. À chacune des photos publiées, le conseil municipal s’engageait ensuite à verser un montant pour la cause.

Le Prix Distinction a été attribué à Manon St-Germain de la Ville de Joliette. Pour son dévouement et ses réalisations exceptionnelles, Manon St-Germain est une leader importante de notre région. Toujours à la recherche de nouvelle façon de sensibiliser et de faire participer ses collègues, elle est passée maître pour mener à bien des activités aux profits de la cause.

Le Prix Impact Partenaire Majeur a été donné à General Dynamics, région Lanaudière. Année après année, la campagne de General Dynamics connait une augmentation constante des résultats. Cette organisation, malgré qu’elle subisse les conséquences d’une pénurie de main-d’œuvre, arrive à recruter de plus en plus de donateurs.

Et le Prix Coup de Coeur a été remis à Michel De Grandpré des Industries Harnois. Michel De Grandpré endosse le rôle de directeur de campagne pour l’entreprise depuis plus de 37 ans.