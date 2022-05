Retour sur le vernissage de l'exposition temporaire de Saint-Jacques

La Municipalité de Saint-Jacques a procédé au vernissage de l’exposition temporaire Mémoire de l’érablière : rencontres autour de la raquette du sucrier à la Maison de la Nouvelle-Acadie, le 19 mai dernier.

Alors que les premières lueurs du soleil printanier riment avec les rassemblements familiaux dans les cabanes, l’exposition temporaire de l’été 2022 met en vedette une invention typique de la région témoignant de l’audacieuse créativité de ses habitants.

La raquette du sucrier, conçue au 19 e siècle expressément pour faire les sucres, y dévoile plusieurs de ses secrets grâce à des photographies, des récits illustrés et contés, ainsi que de multiples artefacts.

« Nous sommes fiers de notre histoire, ici dans la Nouvelle-Acadie, et il nous fait un grand plaisir de contribuer à la faire découvrir par le biais de la Maison de la Nouvelle-Acadie » a déclaré Claude Mercier, maire adjoint de la Municipalité de Saint-Jacques.

Ainsi, à compter du 1 er juin, la Maison de la Nouvelle-Acadie invite le grand public à suivre les traces des sucriers d’hier et d’aujourd’hui, plongeant chacun dans l’ambiance chaleureuse des cabanes où l’esprit de communauté et de convivialité se veut depuis toujours la promesse d’une bonne récolte.

Pour l’occasion, plusieurs amis et partenaires ayant à cœur la mission du centre d’interprétation étaient rassemblés, dont la Caisse Desjardins, grand partenaire du projet depuis ses tout débuts.



Des partenaires



« La Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie est très fière que la Maison de la Nouvelle-Acadie ait su innover dans toute la turbulence que la pandémie a apportée et nous sommes fiers de soutenir la préservation et le rayonnement culturel et acadien », a mentionné Sylvain Pominville, directeur général de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie.



« Notre histoire, celle d’hier et d’aujourd’hui mettant en vedette les propriétaires d’érablière de la région et tout leur savoir-faire mérite que nous la chérissions et la mettions en vedette. Il est primordial de faire rayonner l’esprit de communauté rattaché à notre territoire et l’exposition Mémoire de l’érablière en Nouvelle-Acadie est un exemple concret de cette

convivialité qui fait honneur à celui-ci. J’invite chaleureusement les Montcalmois et Montcalmoises à participer à ce rendez-vous culturel que la Maison de la Nouvelle-Acadie vous offre! » a exprimé Patrick Massé, préfet de la MRC de Montcalm.

(De gauche à droite sur la photo) M. Jean-François Leblanc (Conseiller au siège n.2), M. François Leblanc (Conseiller au

siège n.5), M. Denis Forest (Conseiller au siège n.1), M. Justin Bournival (Collectionneur de raquettes), Mme Josée

Favreau (Directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Saint-Jacques) et M. Claude Mercier

(Conseiller au siège n.4)

La Maison de la Nouvelle-Acadie

Depuis le 26 juillet 2018, le public est invité à visiter la Maison de la Nouvelle-Acadie qui

présente l’extraordinaire aventure des Acadiens venus s’établir dans la région de Lanaudière à la

fin du 18 e siècle.

La Maison de la Nouvelle-Acadie est installée au cœur du noyau villageois de la Municipalité,

dans l’ancienne maison dite du bedeau, rénovée de manière à intégrer les installations, une

décision rendue possible notamment grâce à la vente de ladite maison par les sœurs Desrochers

à la Municipalité.

Mémoire de l’érablière en Nouvelle-Acadie : rencontres autour de la raquette du sucrier

Du 1 er juin au 10 octobre 2022

À la Maison de la Nouvelle-Acadie

98, rue Saint-Jacques

Saint-Jacques (QC) J0K 2R0

Ouvert tous les mercredis 13 h à 17 h

Réservations et visiteurs sporadiques

Les lundis, mardis et jeudis de 13 h à 17 h, appelez au 450-839-3671 poste 0.

Un. e employé. e de la Municipalité se fera un plaisir de vous accompagner pour la visite.

Réservations du lundi au jeudi entre 13 h et 17 h

Réservations et informations au 450-839-3671 poste 7682 ou au www.st-jacques.org

Entrée gratuite pour les résidents de la Nouvelle-Acadie