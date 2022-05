Quelques dates d'annulations de bains libres à la piscine du Cégep à Joliette

La Ville de Joliette est dans l’obligation d’annuler plusieurs plages de baignade libre, à la piscine du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.



Aucun bain en longueur ou familial n’aura lieu le dimanche 5 juin, ainsi que tous les samedis et lundis jusqu’à la fin de la saison, soit jusqu'au lundi 20 juin.

Ces annulations font suite à un manque de personnel et à la tenue du Jet Triathlon.





Des dates précises



Les usagers sont priés de ne pas se rendre à la piscine intérieure lors des dates où les bains libres sont annulés. Cela concerne plus précisément les samedis 21 et 28 mai et 4, 11 et 18 juin.



Ils s'agit aussi des lundis 23 et 30 mai et 6, 13 et 20 juin.

L'inaccessibilité à la piscine concerne aussi le dimanche 5 juin, puisque l’installation aquatique sera réservée à cette date pour le Jet Triathlon, grand événement sportif.

Toutefois, la saison de baignade libre à la piscine intérieure se terminant le lundi 20 juin, l’activité sera accessible pour une dernière fois le 19 juin.



Il est recommandé de toujours consulter l’horaire et les modalités de la baignade libre avant de s'y rendre.

Pour bien s'informer sur l'accessibilité à la piscine du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, il est possible de consulter le site Web de la ville à l'adresse joliette.ca

La Ville remercie les nageurs de leur compréhension.



Pour finir, soulignons que devant le besoin de sauveteurs et de moniteurs aquatiques, la Ville lance une invitation aux jeunes étudiants qui ont leurs certifications à postuler dès maintenant.