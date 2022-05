Isabelle Perreault élue vice-présidente à l’Union des municipalités

C'est à la veille de l’ouverture des 100e assises de l’Union des municipalités du Québec se déroulant les 12 et 13 mai, dans la ville de Québec, que les membres du conseil d’administration ont exercé leur droit de vote afin d’élire de nouveaux représentants au sein de leur organisation.

C’est à titre de vice-présidente du caucus des municipalités locales au sein du

conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec qu’a été élue

Isabelle Perreault, mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, également préfète de la MRC de Matawinie.

Ce siège lui permettra notamment de faire valoir les enjeux des plus petites

municipalités, de collaborer à l’identification des priorités du caucus en plus de participer aux réflexions concernant les demandes des municipalités lors du prochain pacte fiscal.

« Cette nomination se veut une occasion privilégiée d’échanger avec mes collègues sur différents enjeux et de participer activement aux débats. Je m’engage à être à l’écoute de mes pairs et faire preuve de la plus grande ouverture qui soit pour engager le dialogue afin de faire reconnaître le leadership de nos municipalités locales », a affirmé Isabelle Perreault.

L’Union des municipalités du Québec représente les municipalités de toutes tailles à travers le Québec. Sa mission est d’exercer, à l’échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux.