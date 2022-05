Joliette dévoile les lauréats de la 6e édition des Prix du patrimoine

La Ville de Joliette présente les nommés et lauréats de la 6 e édition des Prix du Patrimoine, et met en valeur les initiatives de sauvegarde, de pérennisation et de rayonnement du bagage patrimonial joliettain.

Lors de la dernière séance du conseil de ville, le lundi 9 mai dernier, trois lauréats ont été récompensés dans les catégories Rénovation et restauration, Conservation, préservation et mise en valeur, Transmission, interprétation, diffusion et porteur de tradition, ainsi que par le Coup de cœur des citoyens.

Les gagnants se sont vus attribuer une œuvre-trophée créée par l’artiste lanaudoise Catherine Venne ainsi qu’une plaque commémorative.



Ainsi, le Prix Coup de cœur des citoyens et le Prix conservation, préservation, et

mise en valeur ont été décernés à Céline Lafortune, du 640, rue Saint-Louis.



Le Prix Rénovation et restauration a été remis à Michael Douglas Kelley, du 386, boulevard Manseau.



Le Prix transmission, interprétation, diffusion et porteur de tradition a été remporté par Caroline Fortin.



« Le patrimoine bâti exceptionnel de Joliette témoigne de sa riche histoire et du legs de ses pionniers. Voilà pourquoi il est important de saluer les initiatives qui permettent la préservation et la mise en valeur de ces joyaux architecturaux qui enorgueillissent notre cité régionale », a mentionné le maire de la Ville, Pierre-Luc Bellerose.