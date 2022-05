Embellir Joliette : Concours Osez vert 2022

La Ville de Joliette relance le concours Osez vert, mettant en valeur la beauté de son paysage par l'ajout de verdure et récompensant les résidents impliqués dans son embellissement.

Les participants peuvent ainsi remplir le formulaire accessible à l'adresse joliette.ca, puis le soumettre en joignant l'adresse [email protected], avant le 10 juin à 16 h 30.



« Joliette se distingue par ses magnifiques espaces verts et les nombreux arbres qui jonchent ses rues. Avec l’arrivée de la saison estivale, j’encourage les efforts de tous les citoyens dans cet extraordinaire projet collectif d'embellissement et de verdissement de nos milieux de vie. Faisons de notre ville un beau grand jardin fleuri! », a exprimé le maire, Pierre-Luc Bellerose.





Des critères évidents



Le concours est destiné aux locataires et propriétaires résidentiels, commerciaux et industriels. Les immeubles doivent être situés à Joliette et les aménagements paysagers doivent être visibles depuis une voie de circulation ou depuis un stationnement public.



Notons que, puisqu'il n’est pas possible de gagner deux années d’affilée, les lauréats de l'édition précédente ne sont pas admissibles à cette nouvelle édition du concours.





Une évaluation ciblée



Les ornements seront évalués par un jury selon des critères tels que la propreté générale des lieux, les plantations ligneuses et herbacées, la pelouse et couvre-sol, les

matériaux inertes, les constructions, ainsi que l'appréciation générale.



Pour se qualifier, les participants devront recevoir une note globale supérieure à 60 %. Les notes seront déterminées au cours de visites d’évaluation durant les deux premières semaines de juillet.



En plus d’un prix de participation de 50 $ tiré au hasard parmi les finalistes obtenant la note de passage, trois participants par catégorie recevront un prix en argent, soit 500 $ pour qui remportera la première place, 300 $ pour la seconde position, ainsi que 100 $ en atteignant la troisième place.