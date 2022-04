L’industrie du ski salue le plan soutenant le développement durable des montagnes

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) se dit enthousiasmée de l’annonce d’investissements visant le déploiement d’initiatives en tourisme responsable et durable.

L’industrie du ski y voit une occasion de collaboration avec les communautés de montagne afin de positionner le Québec comme l’un des leaders mondiaux en matière de tourisme durable.

« Nous sommes heureux que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, dévoile un nouveau programme pour assurer la valorisation et le développement responsable des environnements de montagne, dont les stations de ski, favorisant notamment la diversification durable des activités et les chaînes d’approvisionnement locales », a souligné Yves Juneau, président-directeur général de l’ASSQ.

Connue sous l’appellation Plan Montagne, la nouvelle initiative gouvernementale sera certainement une bougie d’allumage pour favoriser la concertation des communautés de montagne et sera porteuse d’innovations à travers tout le territoire québécois », a-il-ajouté.

« Nous saluons la collaboration des différents ministères pour soutenir le développement durable de l’industrie touristique », a mentionné Jean-Michel Ryan, président du conseil d’administration de l’ASSQ.

« Les montagnes du Québec sont d’importants moteurs économiques pour les régions et cet effort du gouvernement démontre une reconnaissance de l’opportunité pour cette industrie de devenir un leader en matière de développement durable », a-t-il poursuivi.

Rappelons que fondée en 1979, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant l’ensemble des stations de ski au Québec.

Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des stations, de favoriser le développement de la relève et de supporter l’industrie afin d’offrir aux skieurs et planchistes des expériences mémorables en montagne.

Soulignons que le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par environ 1,4 million de Québécois.