Un service de mentorat chez Culture Lanaudière

Culture Lanaudière lance un nouveau programme de mentorat culturel.

Inspiré de celui mis en place par le CALQ et la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi- Marcoux de HEC Montréal, ce programme a pour objectif d’offrir aux artistes, aux travailleur.euse.s culturel.le.s ainsi qu’aux gestionnaires du milieu des arts et de la culture la possibilité de bénéficier d’un transfert d’expérience grâce à l’accompagnement d’un mentor ou d’une mentore.



Cette nouveauté vise essentiellement à mettre en valeur l’expertise exceptionnelle dont jouit son milieu artistique et culturel en vue de supporter d’autres membres de son écosystème. Cette méthode, largement courante dans le milieu des affaires, peut très facilement se réaliser dans le milieu culturel et peut apporter de nombreux bénéfices aux personnes intéressées au programme de mentorat.



Les mentor.e.s admissibles sont généralement à l’œuvre dans le milieu artistique et culturel, que ce soit dans la direction de leur carrière ou dans la gestion d’un organisme ou d’une entreprise.

Habituellement, ils comptent plus de 10 années d’expérience et ont du temps à consacrer à une relation mentorale.

Les personnes de tout âge qui désirent être mentorées sont des artistes professionnels ou en voie de professionnalisation ou encore elles travaillent ou font la gestion d’organisme culturel.

De façon générale, elles ont moins d’expérience professionnelle et n’ont pas nécessairement de formation universitaire, mais qui veulent aussi consacrer du temps à une relation mentorale enrichissante.

Cette opportunité a pour but de créer des relations professionnelles qui, d’une part, mettent en valeur l’expertise mentorale et d’autre part deviennent une ressource inestimable dans une carrière qui peut être fragilisée, notamment après une période de pandémie comme on l’a connu dans les deux dernières années.



Les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire en complétant l’une des fiches disponibles sur le site Web de Culture Lanaudière à l’adresse culturelanaudiere.qc.ca/mentorat.

Notons qu'il n’y a pas de frais pour les personnes qui veulent s’inscrire comme mentor.e, et que le service est gratuit pour les membres de Culture Lanaudière qui aimeraient profiter de ce genre d’accompagnement.

« Par ce programme, Culture Lanaudière souhaite apporter au milieu artistique et culturel lanaudois, un support qui peut faire toute la différence dans l’évolution des carrières de nos artistes, travailleurs et travailleuses ainsi que gestionnaires culturels », souligne Jean-Pierre Corneault, président de Culture Lanaudière.



L’équipe de Culture Lanaudière favorisera le lien de mentorat en proposant un processus simple, bien que rigoureux. Une fois le lien créé, les deux personnes évolueront selon leur rythme, et de manière indépendante.



Un partenariat pour la jeunesse



Profitant de ce nouveau programme, Culture Lanaudière est heureuse de collaborer avec le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette pour le projet Atrium. En effet, ce partenariat permettra aux jeunes qui seront référés par le Carrefour de bénéficier de l’accompagnement d’un mentor ou d’une mentore référencé chez Culture Lanaudière.



Bruno Ayotte, le directeur général du CJE de D’Autray-Joliette a mentionné que « le projet Atrium, c'est un espace où les jeunes de 16 à 35 ans pourront développer, en individuel ou en groupe, le projet d'expression artistique de leur choix en étant accompagné et soutenu par notre agent culturel ».



Atrium a pour objectif de permettre l’émergence de projets culturels jeunesse en accompagnant les jeunes dans l’idéalisation, la création, la réalisation et la diffusion de ceux-ci. La collaboration avec les mentors et mentores s’avère donc des plus appropriée.



Rappelons que Culture Lanaudière est un organisme indépendant à but non lucratif créé en 1978 dans le but d’appuyer le développement des arts et de la culture ainsi que la professionnalisation des artistes de la région.

Culture Lanaudière est reconnu comme un conseil régional de la culture et rassemble toutes personnes et organismes qui souhaitent contribuer à la réalisation de sa mission.



Rappelons qu'il est possible de suivre Culture Lanaudière sur ses réseaux sociaux.