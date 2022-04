Un nouvel horaire du midi fera plaisir aux fines papilles du Bistro La Belle Excuse de Joliette

Le Bistro La Belle Excuse, restaurant offrant cuisine fine et service personnalisé, situé au coeur du centre-ville de Joliette, ouvrira dès le 5 mai ses portes, le jeudi et vendredi midi de 11 h 30 à 14 h.

Ainsi, les gourmands pourront y déguster les plats figurant sur son menu du midi, pour le plaisir de leurs papilles et pour l'ambiance vécue au sein de cette maison vieille de plus d'un siècle, offrant entre autre vins et cuisine raffinée.

Pour un repas en tête à tête ou un dîner d'affaire, entre amis ou en solo, le nouvel horaire de ces midis permettra à chacun d'y trouver saveurs et intimité.

Rappelons que celui-ci est situé au 524, rue Saint-Viateur, à Joliette.

Pour toute réservation ou information, joindre le Bistro La Belle Excuse au 450 756-0118.