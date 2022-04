Devenir famille d’accueil pour un étudiant étranger

Cette année encore, AFS Interculture Canada est à la recherche de nouvelles familles d’accueil, le coeur et les bras ouverts, pour accueillir bénévolement des adolescents âgés entre 15 et 17 ans pour l’année scolaire 2022-2023.

Ces étudiants attendent avec impatience de découvrir la famille québécoise qui les aidera à réaliser leur rêve de découverte et de partage.

En provenance de pays du monde entier tels que l’Autriche, le Brésil, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Norvège, la Suisse, ou encore la Thaïlande, ces jeunes désirent apprendre le français, découvrir la culture québécoise et tisser des liens durables avec les membres de leur nouvelle famille et leurs camarades de classe.



Le programme permet de multiplier les frères et soeurs au sein des familles intéressées à vivre cette ouverture.



Devenir famille d’accueil AFS c’est offrir le gîte et le couvert à un jeune venu du monde entier et l’intégrer comme un membre à part entière de la famille. Cette nouvelle situation se devant d'être appréhender en étant le mieux préparer possible.

Pour cela, AFS et son réseau de bénévoles apportent un soutien tout au long de l’expérience.





Un réseau de longue expérience



​​​​​Depuis plus de 40 ans, AFS Interculture Canada offre des programmes d’échanges interculturels afin de favoriser une ouverture sur le monde, d’expérimenter les différences culturelles et les intérêts universels qui existent entre les personnes.

AFS Interculture Canada est membre du réseau AFS Intercultural Programs, qui regroupe à ce jour plus de 65 pays partenaires à travers le monde.

À ce jour, ce sont 400 000 participants qui ont déjà pris part à un programme AFS à travers le monde depuis la création du réseau en 1919.