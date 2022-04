Un geste de soutien à un organisme sert de projet pédagogique au Cégep de Joliette

Les finissant.e.s en Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep régional de Lanaudière à Joliette ont organisé une clinique d’impôts pour une cause qui leur tenait à cœur, leur faisant compléter plus de 120 déclarations d'impôts en support au Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin.

Le vendredi 8 avril et le jeudi 14 avril dernier, 16 étudiants du cours de Fiscalité 2 ont rempli ces déclarations d'impôts pour accorder leur soutien à l'organisme dont la mission est de promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine.

Ce projet, se voulant à la fois pédagogique et caritative, a été réalisée par les étudiant.e.s qui ont été supervisé.e.s par une équipe d’enseignant.e.s du département. La clinique d'impôts est un projet pédagogique permettant aux finissants de mettre en application, dans des situations réelles, la théorie vue en classe.

« Cette activité n'aurait pas été possible sans le support des enseignants du département, particulièrement Monsieur Pierre Bernier et Mesdames Martine Haché et Julie Bourgie pour leur support d’encadrement extraordinaire. Un merci spécial aux partenaires externes : Isabelle St-Amour, Anne Sirois et Kevin Paquin qui ont su répondre aux multiples questionnements de nos étudiants et les supporter dans la révision des déclarations », souligne Mylène Viens, enseignante et coordonnatrice en Techniques administrative et responsable de la clinique d’impôts.

« Et surtout, une mention spéciale aux acteurs les plus importants de cette journée : LES ÉTUDIANTS! Merci de votre implication, de votre sérieux et de votre rigueur », a-t-elle ajouté.