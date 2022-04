Réouverture de la Maison Louis-Cyr de Saint-Jean-de-Matha pour la saison printanière 2022

La Maison Louis-Cyr de Saint-Jean-de-Matha, musée de l'Homme, annonce la réouverture de ses portes dès samedi, le 30 avril prochain.

Les heures d’ouverture pour la période printanière seront ainsi de 10 h à 16 h, tous les samedis et dimanches.



Rappelons que la Maison Louis-Cyr permet de parcourir une des maisons qui fût réellement habitée par Louis Cyr à l’époque.

L’exposition Louis Cyr et son époque permet de visiter la maison de l’homme, comme elle était à l’époque. Pour sa part, l’exposition Louis Cyr et ses exploits permet d’en découvrir davantage sur l’homme, que ce soit sa jeunesse, ses exploits, sa vie dans le cirque, etc.

Avec ses deux expositions permanentes, le musée permet aux visiteurs d’apprendre tout sur l’homme fort.



Notons que La Maison Louis-Cyr tient à préciser que le port du masque reste obligatoire en tout temps pour tous les visiteurs à l’intérieur du musée.



Pour en savoir davantage au sujet de ce lieu bien particulier et de ses activités, visiter son site Web à l'adresse maisonlouiscyr.com. Pour toute demande d'information, communiquer avec l’équipe au 450 886-1666 ou à l'adresse [email protected]