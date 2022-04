Une conférence sur le caravaning sera donnée à Joliette

Le Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure se dit fier de dévoiler la programmation officielle de la 4e édition de son Festi-Oiseaux, qui se déroulera du 20 au 22 mai prochain. Synonyme de découvertes, d’échanges et de rencontres enrichissantes, le Festi-Oiseaux du Bioparc donne rendez-vous aux ornithologues et aux amateurs, en solo, en famille ou entre amis pour sa quatrième édition menée en formule hybride. Présenté sur 3 jours, l’évènement ornithologique printanier rassemblera en présentiel et en virtuel des conférenciers pour échanger sur la faune ailée. De plus, deux sorties d’observation en collaboration avec le Club des ornithologues de la Gaspésie sont prévues, ainsi qu’une station de baguage sur le site du Bioparc. En amont du festival, du 16 avril au 19 mai, les citoyens québécois sont invités à participer à Pic ma curiosité, un projet de science citoyenne qui consiste à faire un inventaire ornithologique qui pourrait être utilisé pour diverses études et suivis d'oiseaux.