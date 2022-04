635 000 $ sont investis pour faire de Joliette une halte culturelle incontournable

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, annoncent l’investissement de 635 000 $ pour faire de la ville de Joliette une halte culturelle incontournable et pour promouvoir l’offre d’organismes culturels de la région de Lanaudière.



Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, le Musée d’art de Joliette et

ses partenaires proposeront notamment la création d’une image de marque distinctive

accompagnée d’une stratégie de promotion, afin d’accroître leur découverte et leur

fréquentation par les Québécois.es.

L’initiative mettra de l’avant les atouts culturels de la région en misant sur son histoire, sa richesse et sa variété. Celle-ci se démarque également par le caractère multisectoriel et l’ancienneté des partenaires.



Le projet visant à valoriser la culture et l’art québécois est porté par le Musée d’art de

Joliette auquel se sont associés des organismes, tels que le Festival de Lanaudière, le

Centre culturel Desjardins et le Festival Mémoire et Racines, en collaboration avec la

Ville de Joliette.

Construite en 1927, la salle du Centre culturel Desjardins est l’une des plus anciennes du Québec. Le Musée d’art de Joliette a, quant à lui, été fondé en 1967 et sa collection d’œuvres d’art, la 3 e en importance au Québec, a été constituée en 1943.

Le plus important festival de musique classique au Canada, le Festival de

Lanaudière, a été fondé en 1978. Le 4 e partenaire est le festival de musique

traditionnelle Mémoire et Racines, qui poursuit l’objectif de la transmission des savoir-

faire traditionnels et du patrimoine vivant par la chanson, la musique, la danse et le

conte. Il tiendra cette année sa 28 e édition.



Une fierté palpable et pleine de reconnaissance



« Notre gouvernement travaille à valoriser l’art et la culture à la grandeur du Québec,

mais aussi à stimuler la fierté des Québécois à l’égard de nos institutions culturelles,

des artistes et des artisans. Le projet de halte culturelle du Musée d’art de Joliette entre directement dans cette vision. Je félicite le Musée ainsi que ses partenaires pour cette formidable initiative. Merci de votre engagement à faire connaître et à promouvoir la culture d’ici », a mentionné Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.



« Je suis particulièrement enchantée par le projet Joliette halte culturelle. C’est vraiment réjouissant de voir un tel engagement de la part d’organismes et de citoyens dans la promotion de la vie culturelle de leur communauté », s'est exprimée Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de

Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent.

« Vous contribuez du même coup à la relance de notre industrie touristique et à consolider l’économie régionale, ce qui est admirable. Merci de participer concrètement à la mise en valeur de la richesse culturelle de notre belle région! », a-t-elle poursuivi.



Le maire de la ville de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, à quant à lui déclaré que « Joliette peut se targuer d’avoir sur son territoire un pôle culturel exceptionnel, ce qui

fait d’elle une destination touristique prisée par les mélomanes, les festivaliers et un

large auditoire. La Ville est fière de s’associer à ce projet inédit qui permettra d’accroître sa notoriété culturelle au-delà des frontières lanaudoises. »



« Le dynamisme culturel, la richesse historique et le charme de Joliette ne sont pas

assez connus au Québec. Depuis plus de 50 ans, le Festival de Lanaudière, le Musée

d’art de Joliette, le Centre culturel Desjardins et le Festival Mémoire et Racines mettent

en valeur le travail d’artistes d’ici et d’ailleurs grâce à des programmations de haut

calibre », ont exprimés à leur tour Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du Musée d’art de Joliette, Jean-Sébastien Martin, directeur général et artistique du Centre culturel Desjardins et Xavier Roy, directeur général du Festival de Lanaudière.

« Le soutien du gouvernement du Québec contribuera à mettre sur pied un projet

de communication structurant de grande envergure qui deviendra déterminant dans le

rayonnement culturel de Joliette et de Lanaudière », ont-t-ils expliqué.





Quelques précisions intéressantes



Rappelons que l’Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement de même que les projets d’envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, partout sur le territoire.



Soulignons aussi que l’aide financière annoncée aujourd’hui est accordée dans le cadre de cet appel de projets, sous le volet qui vise le développement et le déploiement de stratégies de promotion collectives.



Au total, 14 projets seront soutenus, dans le cadre d’un investissement de plus

de 6,3 M$, et commenceront à se déployer dès l’été 2022. D’autres annonces

suivront à ce sujet.

Pour en savoir davantage, il est possible de suivre le Ministère à travers les médias sociaux à l'adresse @MCCQuebec, ainsi que le site Web du Musée d'arts de Joliette.



Des présences de qualité



Étaient présents sur la photo, en haut gauche à droite, Xavier Roy, directeur général du Festival d’été de Lanaudière, Jean-Sébastien Martin, directeur général du Centre Culturel de Desjardins de Joliette, Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette, ainsi que Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du Musée d’art de Joliette.

Au centre, se tiennent Claude Christin, directrice du marketing du Festival d’été de Lanaudière, et Julie Armstrong-Boileau, responsable des communications et du marketing du Musée d’art de Joliette.

Au premier plan, figurent enfin Mélanie Cormier, chargée de projet pour celui de Rayonnement Joliette, ainsi que Sabrina Paton, administratrice de Mémoires et Racines.