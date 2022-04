Le mode surveillance est activité sur la rivière pour la crue printanière

Avec les conditions météo des derniers et la pluie des prochains jours, les travaux d’affaiblissement des glaces ont débuté sur la rivière L’Assomption, ainsi la rétrocaveuse amphibie, communément appelée la grenouille, se mettra en action dès que le débit d’eau de la rivière le permettra.



Depuis le début de la fonte printanière, les équipes de sécurité civile effectuent, de concert avec Hydro-Météo, une vigie constante sur l’ensemble du territoire pour évaluer la situation et réagir rapidement. Les villes partenaires sont donc prêtes à déployer les ressources et le plan d’intervention en fonction de l’évolution de la situation.



Pour le moment, les travaux préventifs s’inscrivent selon le calendrier idéal, ainsi, on agit suffisamment tôt pour affaiblir les glaces avant la date anticipée de la débâcle, et ce, afin de laisser le temps au couvert de glace de s’éroder et bien entendu, d’éclipser les risques d’inondations dans les secteurs vulnérables.



L’aéroglisseur commence par l’évaluation de l’épaisseur des glaces et, de concert avec la pelle amphibie, agira dans les prochains jours pour dégager les glaces. La rétrocaveuse amphibie de la compagnie Eco Technologies, de Caraquet, au Nouveau- Brunswick sera donc en attente du débit adéquat pour entrer en rivière pendant quelques jours pour sectionner les amas de glace qui nuisent à l’écoulement des eaux. Cette stratégie permet au final d’éviter la création d’embâcle au barrage.



Agir en prévention

Actuellement, nous sommes en mode jaune, soit en mode surveillance, signifiant que toutes les équipes sont à l’œuvre pour surveiller la rivière et pour optimiser les interventions en fonction de la progression de la situation.

De ce fait, même si d’importantes quantités de pluie pourraient accélérer la fonte dans les prochains jours, les opérateurs sont préparés pour toutes les conditions et le mode alerte n’est pas envisagé pour la fin de semaine.

Les citoyens des secteurs vulnérables, soit ceux de la rue Sainte-Adèle et de la rue Louis-Bazinet, sont invités, comme à chaque printemps, à faire les installations requises pour assurer leur sécurité et la sauvegarde de leurs biens.



Différentes ressources sont mises à la disposition des citoyens, en particulier le Service

d’appels automatisés pour être avertis en cas de situation d’urgence. Les citoyens sont

invités à communiquer avec leur ville pour s’inscrire, si ce n’est pas déjà fait.