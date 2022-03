Nomination d’un coordonnateur en développement socio-économique

On sort le piano à queue fraîchement accordé pour une dernière soirée Découverte Jam-trad, ce vendredi 1er avril, de 19 h à 22 h, à l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland, à Saint-Norbert. Il s'agit d'un spectacle de musique traditionnelle, permettant à chacun d'apporter son instrument de musique et de jouer avec les artistes, en compagnie des musiciennes Laurence Beaudry et Suzie Blanchette.