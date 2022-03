Les inscriptions au Camp Violon Trad Québec sont lancées

La période d’inscription est lancée pour le 15e anniversaire du Camp Violon Trad Québec, offrant cinq jours de formation en violon, guitare, mandoline et piano, qui se déroulera du 24 au 29 juillet prochain, à Plein Air Lanaudia, situé à Saint-Côme.

Les co-fondateurs Stéphanie Lépine, André Brunet et Éric Beaudry accueilleront, au sein de la cohorte, des enseignants et des artistes d’expérience.

Parmi les violoneux et violoneuses, on peut nommer David Boulanger, Laurence Beaudry, Marie-Pierre Daigle et Dâvi Simard.

Seront aussi de la partie, le guitariste, Simon Beaudry, le pianiste, Guillaume Turcotte, ainsi que le mandoliniste, Michel Bordeleau.

Pour célébrer en grand, le camp offrira cette année une classe d’initiation au violon, animée par Catherine Planet.

Jean-François Berthiaume sera également présent toute la semaine afin d’offrir aux participants des ateliers de danse, en plus d’animer la mythique soirée de danse du jeudi soir.

Violon Trad Québec aura également la chance d’accueillir Jacinthe Dubé, membre de l’excellent groupe Galant tu perds ton temps, pour une classe de maître. On pourra y savourer cinq jours de classes musicales où la musique traditionnelle est vigoureuse, et où le patrimoine est bien vivant.

Chacun pourra parfaire sa technique tout en élargissant ses connaissances et son aisance au violon, à la guitare, à la mandoline et au piano.

Le camp permet de vivre tout une expérience de partage musical et de rencontres entre passionnés de la musique traditionnelle québécoise.

Concerts, jams, soirée de danse, souper chantant et plus sont au programme, et une panoplie d’activités de plein air attendent les participants pour des vacances uniques et mémorables !

Notons que le camp est accessible aux jeunes et aux familles grâce à la Bourse VTQ, qui offre une aide financière aux 18 ans et moins, ainsi qu'un tarif réduit de 35% pour les accompagnateurs non musiciens.

De plus, en s'inscrivant avant le 30 avril, 40$ seront épargnés. La période d’inscription et de demandes de bourses se poursuivra jusqu’au 1er juin.

Soulignons que depuis ses débuts, le Camp Violon Trad Québec a rassemblé plus de 1700 musiciens d’ici et d’ailleurs, et a offert près de 37 500$ en bourse, à près de 186 jeunes de la relève. Un rendez-vous à ne pas manquer.