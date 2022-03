La diffusion de la nouvelle campagne promotionnelle de la TROCFL s'invite au cinéma

La Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL) a élaboré une campagne promotionnelle, grâce à un financement obtenu du CISSS de Lanaudière, pour faire connaître les Organismes Communautaires Famille de Lanaudière (OCFL) et le regroupement.

Il s’agit de trois capsules vidéo et d’un tout nouveau site web, incluant une cartographie interactive pour retrouver facilement l’organisme Famille près de chez vous. De plus, le répertoire des OCFL a lui aussi été mis à jour et modernisés.

En effet, le lancement de cette campagne a eu lieu virtuellement le 18 février 2022, pendant lequel la TROCFL a ainsi dévoilé une première trilogie de services offerts aux familles grâce aux organismes communautaires Famille (OCF).

Ce sont des vidéos, sous forme de bandes-annonces de films, représentant tout à fait la multitude de services offerts, non seulement aux familles vulnérables, mais à toutes les familles de la région.

Les organismes communautaires Famille proposent un milieu de vie sans préjugé, un lieu d’accueil, de référence, d’entraide, de répit et d’activités, afin de briser l’isolement ainsi que de favoriser le bien-être des familles et le développement global des enfants.



Soulignons que les OCF accueillent tous les types de familles et toutes les personnes qui les composent et que son grand travail réalisé par les organismes Famille est encore méconnu de plusieurs et loin d’être reconnu à sa juste valeur.

Aussi, il est rassurant pour les parents de savoir que les Maisons de la Famille sont là pour les soutenir et les aider dans un endroit sécurisé, de qualité avec des personnes dévouées et qualifiées.

Notons que les vidéos seront projetés avant les films dans les cinémas RGFM Joliette, Triomphe et Guzzo de Terrebonne, du 18 février au 10 mars.

Voilà une belle occasion de faire une sortie familiale durant la relâche.