Martin Bordeleau nommé président au Conseil d’administration de la SDPRM

Le Comité Régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL), reçoit le mandat de desservir la MRC de Matawinie en matière d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes. Ce projet est initié dans le cadre du Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).